Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с официальными представителями России.

В беседе с РБК Тихановская сказала, что не может ответить на такой вопрос.

«Это же дело каждой страны. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов», — отметила она.

Как отметила Тихановская, «очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко».

«Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», — добавила она.

Ранее Тихановская заявляла, что она открыта для общения с властями России.

Кроме того, она отмечала готовность оппозиции рассматривать Россию как посредника, если ситуацию в Белоруссии не получится разрешить без международной помощи.