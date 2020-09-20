Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой

Короткая ссылка
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с официальными представителями России.
Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Москвой
  • Reuters

В беседе с РБК Тихановская сказала, что не может ответить на такой вопрос.

«Это же дело каждой страны. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов», — отметила она.

Как отметила Тихановская, «очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко».

«Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», — добавила она.

Ранее Тихановская заявляла, что она открыта для общения с властями России.

Кроме того, она отмечала готовность оппозиции рассматривать Россию как посредника, если ситуацию в Белоруссии не получится разрешить без международной помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить