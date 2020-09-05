Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что она открыта для общения с властями России.

«Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны», — приводит РИА Новости слова Тихановской.

Она отметила, что «если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся».

По её словам, звонка со стороны России не было.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 9 сентября, встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.