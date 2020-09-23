Глава МИД Чехии прокомментировал инаугурацию Лукашенко

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко.

Он написал на своей странице в Twitter, что «выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми».

«Поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко. Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу», — заявил Петршичек.

23 сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.