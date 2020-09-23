Минюст Белоруссии оценил инаугурацию Лукашенко
- РИА Новости
«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», — приводит РИА Новости сообщение Минюста Белоруссии.
В министерстве заявили о необоснованности оценок о несоблюдении закона в вопросе проведения инаугурации.
«В эфирах государственных телевизионных каналов, в республиканских средствах массовой информации в течение дня размещалась официальная информация о проводимой церемонии», — отметили там.
Полная запись церемонии будет показана по государственному телевидению Белоруссии вечером.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии не направляли приглашения на инаугурацию президента Александра Лукашенко российскому послу и другим главам дипломатических миссий.