Минюст Белоруссии оценил инаугурацию Лукашенко

В пресс-службе Минюста Белоруссии заявили, что инаугурация президента республики Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом. Согласно сообщению Минюста, прямая телетрансляция церемонии не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипкорпуса.

РИА Новости

«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», — приводит РИА Новости сообщение Минюста Белоруссии. В министерстве заявили о необоснованности оценок о несоблюдении закона в вопросе проведения инаугурации. «В эфирах государственных телевизионных каналов, в республиканских средствах массовой информации в течение дня размещалась официальная информация о проводимой церемонии», — отметили там. Полная запись церемонии будет показана по государственному телевидению Белоруссии вечером. Ранее сообщалось, что власти Белоруссии не направляли приглашения на инаугурацию президента Александра Лукашенко российскому послу и другим главам дипломатических миссий.