Минюст Белоруссии оценил инаугурацию Лукашенко

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В пресс-службе Минюста Белоруссии заявили, что инаугурация президента республики Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом. Согласно сообщению Минюста, прямая телетрансляция церемонии не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипкорпуса.
Минюст Белоруссии оценил инаугурацию Лукашенко
  • РИА Новости

«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», — приводит РИА Новости сообщение Минюста Белоруссии.

В министерстве заявили о необоснованности оценок о несоблюдении закона в вопросе проведения инаугурации.

«В эфирах государственных телевизионных каналов, в республиканских средствах массовой информации в течение дня размещалась официальная информация о проводимой церемонии», — отметили там.

Полная запись церемонии будет показана по государственному телевидению Белоруссии вечером.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии не направляли приглашения на инаугурацию президента Александра Лукашенко российскому послу и другим главам дипломатических миссий.

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