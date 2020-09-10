Невыгодная русофобия: что стоит за словами Тихановской об отсутствии антироссийской направленности белорусской оппозиции
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам. Видео было выложено 9 сентября в её Telegram-канале. Тихановская выказала ряд тезисов о связях народов Белоруссии и России, о целях и задачах оппозиции, а также об отношении к президенту Александру Лукашенко.
«Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», — сказала Тихановская.
Однако, по её словам, «российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии».
«Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии, не указав при этом никаких примеров.
Тихановская также отметила, что к выборам белорусский лидер Александр Лукашенко подошёл якобы «без шансов на переизбрание, без реальной поддержки».
«Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами», — сказала она.
Кроме того, Тихановская подчеркнула, что действия оппозиции Белоруссии никогда не были и не будут направлены против России.
«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой», — заявила она.
«В контексте предстоящей встречи»
По мнению аналитиков, все тезисы, перечисленные Тихановской в обращении, не выдерживают никакой критики.
В частности, её обещание не проводить антироссийскую политику противоречит содержанию реформ, связанных с официальной программой Тихановской. На сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии раньше была ссылка, ведущая на страницу пакета реформ, среди которых были и те, что касались сферы безопасности. Сейчас эта страница недоступна, однако документ сохранился в кэше Google.
Там сказано, что реформы направлены на решение таких «проблем», как «агрессивная внешняя политика Кремля», неспособность государственных СМИ «конкурировать с пропагандой российских медиа», доминирование русского языка, членство Белоруссии в наднациональных образованиях, где доминирует Россия, — Союзном государстве, ОДКБ, ЕврАзЭс, СНГ. Также говорится об отключении российских телеканалов, переводе образования исключительно на белорусский язык и лишении русского языка в стране статуса государственного.
- Протест в Минске
- Reuters
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По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, хотя Тихановская «на словах и отреклась от своей прежней программы, в искренность её доброжелательных пассажей в адрес России верится с трудом».
При этом сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский полагает, что обращение Тихановской стоит рассматривать в контексте предстоящей встречи Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас уже идёт подготовка к встрече двух лидеров. И резкая активизация бывшего кандидата в президенты от белорусской оппозиции на российском поле призвана повлиять на повестку саммита, ослабить переговорные позиции Лукашенко», — сообщил Петровский в беседе с RT.
На фоне всего этого понятны и тезисы бывшего кандидата в президенты о «российской пропаганде», отметил Павел Фельдман.
«Новое обращение экс-кандидата в президенты Белоруссии к гражданам России — это в том числе попытка после интервью Лукашенко RT и другим российским СМИ представить журналистов из РФ в качестве неких агентов, отправившихся в республику, чтобы определённым образом влиять на сознание белорусского народа», — заявил аналитик.
Вместе с тем Фельдман подчеркнул, что интерес российских СМИ к событиям в Белоруссии вполне понятен, поскольку судьба соседней страны небезразлична многим гражданам РФ. Поэтому не информировать о том, что происходит в Белоруссии, со стороны российских журналистов «было бы просто странно и непрофессионально», отметил Фельдман.
«Поэтому тезисы о российских «пропагандистах» не выдерживают никакой критики, тем более учитывая, что некоторые представители СМИ из РФ были задержаны при освещении протестов», — добавил эксперт.
Вопрос легитимности
Как отмечают аналитики, тезис Тихановской о том, что у Александра Лукашенко якобы «не было шансов» на победу и «реальной поддержки», не соответствует действительности.
Эксперты считают, что действующего президента Белоруссии поддерживает более половины населения страны. По словам Петра Петровского, даже данные оппозиционной системы «Голос» косвенно говорят о том, что Тихановская не набирала и половины всех голосов даже на тех участках, где якобы были «фальсификации».
«Заявления Тихановской противоречат этим данным, она пытается таким образом делегитимировать избирательную систему Белоруссии и Александра Лукашенко лично», — заявил Пётр Петровский.
Напомним, по данным ЦИК республики, за Александра Лукашенко на президентских выборах отдали свои голоса 80,10% избирателей, а за Тихановскую — 10,12%.
- Александр Лукашенко
- Reuters
- © Nikolai Petrov / BelTA / Handout
Павел Фельдман, со своей стороны, отметил, что во время президентских выборов «могут возникать определённые нарушения, особенно в условиях пандемии».
«Однако не этот фактор стал определяющим. Главная проблема президентских выборов в Белоруссии заключалась в том, что Лукашенко в их преддверии несколько расслабился, а его оппоненты и представители оппозиции, наоборот, мобилизовались и использовали классическую схему подрыва доверия к институту выборов — в частности, публиковали фальшивые рейтинги, говорили о том, что популярность Лукашенко в обществе не более 3%. Хотя в реальности он, без всяких сомнений, крайне популярный политик внутри своей страны», — сообщил эксперт.
Как резюмировал сам Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ, за него проголосовало «подавляющее большинство», хотя видят его «каждый день в утюге, телевизоре и холодильнике».
«Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», — сказал белорусский лидер.
«Есть все основания»
Эксперты также отмечают, что Тихановская необоснованно обвиняет белорусское руководство в арестах оппозиционеров. По их словам, все эти меры были предприняты на законных основаниях.
Напомним, после объявления результатов президентских выборов Тихановская создала координационный совет оппозиции «для обеспечения трансфера власти». В состав президиума «органа» вошли соратница экс-кандидата в президенты Мария Колесникова, а также другие активисты. В ответ на это Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти.
Позже в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что Колесникова была задержана, а ещё два представителя координационного совета покинули республику.
Как уточнил Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ, «они нарушили государственную границу». По его словам, Колесникова и её спутники «напролом проехали» через усиленный пост.
Позже в белорусском Следственном комитете сообщили, что Мария Колесникова и её коллега Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Кроме того, был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и адвокат Колесниковой Илья Салей.
Как считает Павел Фельдман, деятельность координационного совета оппозиции является незаконной.
«Конституция любой страны, а также уголовное законодательство запрещают создание параллельных структур власти. Если некие общественные активисты, политики создают такого рода объединение, то их деятельность по закону может быть приравнена к попытке захвата легитимной власти, что карается достаточно строго вне зависимости от того, применялась сила в ходе соответствующих попыток или нет», — заявил эксперт.
По словам Фельдмана, деятельность Колесниковой «порождает политическую нестабильность и толкает других людей идти на преступления».
«В этой связи у государства есть все основания, чтобы очень внимательно изучить соответствие её деятельности требованиям закона», — сказал аналитик.
- Мария Колесникова
- Reuters
- © Vasily Fedosenko
След Запада
При этом аналитики сходятся во мнении, что за действиями Тихановской стоят «западные кураторы».
«Когда мы смотрим на её заявления, становится ясно, что она не самостоятельная персона. И все выступления ей пишутся. Более того, Тихановская нечаянно оказалась в статусе кандидата в президенты. Вместо неё должен был быть её муж», — заявил Пётр Петровский.
О «влиянии извне» на республику сообщил и Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ.
«И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр — это Чехия. Ну а потом уже Литва, и, к сожалению, на Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь», — сказал белорусский лидер.
Как отмечает Павел Фельдман, Тихановской «помогли понять», что сейчас ей невыгодно выступать с антироссийскими заявлениями. По его словам, если раньше «она не понимала, как много значит Россия для белорусского народа, то теперь это сознание к ней начало приходить».
«И поскольку она хочет претендовать на роль национального белорусского лидера, то начинает искать пути к сердцу массового избирателя. До неё наконец-то дошло, что подавляющее число белорусов питает очень крепкие симпатии к России и в целом к российскому народу», — сказал эксперт.
По словам Фельдмана, теперь Тихановская пытается объяснить гражданам Белоруссии, настроенным пророссийски, что она «вовсе не русофобский кандидат, а настроена на построение прочных взаимоотношений с РФ».
«В этом, конечно, просматривается лукавство, манипуляция и желание усидеть на двух стульях, точнее на двух электоратах — прозападном и пророссийском. Но долго удерживать такие позиции у Тихановской точно не получится», — заключил аналитик.
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