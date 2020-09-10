Невыгодная русофобия: что стоит за словами Тихановской об отсутствии антироссийской направленности белорусской оппозиции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция в стране не борется с Москвой. Это высказывание стало одним из тезисов её «обращения к россиянам». В то же время она обвинила «российскую пропаганду» в якобы «искажении» происходящих в республике событий. По мнению экспертов, эти заявления не соответствуют действительности. Ранее на сайте, содержащем программу Тихановской, была прямая ссылка на пакет реформ, предполагающих выход Белоруссии из всех интеграционных проектов во главе с РФ, отключение российских телеканалов и лишение русского языка статуса государственного. Однако, как полагают аналитики, Тихановская начала понимать, что многие белорусы хорошо относятся к России и русофобия ей сейчас невыгодна.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам. Видео было выложено 9 сентября в её Telegram-канале. Тихановская выказала ряд тезисов о связях народов Белоруссии и России, о целях и задачах оппозиции, а также об отношении к президенту Александру Лукашенко.

«Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», — сказала Тихановская.

Однако, по её словам, «российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии».

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«Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии, не указав при этом никаких примеров.

Тихановская также отметила, что к выборам белорусский лидер Александр Лукашенко подошёл якобы «без шансов на переизбрание, без реальной поддержки».

«Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами», — сказала она.

Кроме того, Тихановская подчеркнула, что действия оппозиции Белоруссии никогда не были и не будут направлены против России.

«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой», — заявила она.

«В контексте предстоящей встречи»

По мнению аналитиков, все тезисы, перечисленные Тихановской в обращении, не выдерживают никакой критики.

В частности, её обещание не проводить антироссийскую политику противоречит содержанию реформ, связанных с официальной программой Тихановской. На сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии раньше была ссылка, ведущая на страницу пакета реформ, среди которых были и те, что касались сферы безопасности. Сейчас эта страница недоступна, однако документ сохранился в кэше Google.

Там сказано, что реформы направлены на решение таких «проблем», как «агрессивная внешняя политика Кремля», неспособность государственных СМИ «конкурировать с пропагандой российских медиа», доминирование русского языка, членство Белоруссии в наднациональных образованиях, где доминирует Россия, — Союзном государстве, ОДКБ, ЕврАзЭс, СНГ. Также говорится об отключении российских телеканалов, переводе образования исключительно на белорусский язык и лишении русского языка в стране статуса государственного.

Протест в Минске

Reuters

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По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, хотя Тихановская «на словах и отреклась от своей прежней программы, в искренность её доброжелательных пассажей в адрес России верится с трудом».

При этом сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский полагает, что обращение Тихановской стоит рассматривать в контексте предстоящей встречи Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас уже идёт подготовка к встрече двух лидеров. И резкая активизация бывшего кандидата в президенты от белорусской оппозиции на российском поле призвана повлиять на повестку саммита, ослабить переговорные позиции Лукашенко», — сообщил Петровский в беседе с RT.

На фоне всего этого понятны и тезисы бывшего кандидата в президенты о «российской пропаганде», отметил Павел Фельдман.

«Новое обращение экс-кандидата в президенты Белоруссии к гражданам России — это в том числе попытка после интервью Лукашенко RT и другим российским СМИ представить журналистов из РФ в качестве неких агентов, отправившихся в республику, чтобы определённым образом влиять на сознание белорусского народа», — заявил аналитик.

Вместе с тем Фельдман подчеркнул, что интерес российских СМИ к событиям в Белоруссии вполне понятен, поскольку судьба соседней страны небезразлична многим гражданам РФ. Поэтому не информировать о том, что происходит в Белоруссии, со стороны российских журналистов «было бы просто странно и непрофессионально», отметил Фельдман.

«Поэтому тезисы о российских «пропагандистах» не выдерживают никакой критики, тем более учитывая, что некоторые представители СМИ из РФ были задержаны при освещении протестов», — добавил эксперт.

Вопрос легитимности

Как отмечают аналитики, тезис Тихановской о том, что у Александра Лукашенко якобы «не было шансов» на победу и «реальной поддержки», не соответствует действительности.

Эксперты считают, что действующего президента Белоруссии поддерживает более половины населения страны. По словам Петра Петровского, даже данные оппозиционной системы «Голос» косвенно говорят о том, что Тихановская не набирала и половины всех голосов даже на тех участках, где якобы были «фальсификации».

«Заявления Тихановской противоречат этим данным, она пытается таким образом делегитимировать избирательную систему Белоруссии и Александра Лукашенко лично», — заявил Пётр Петровский.

Напомним, по данным ЦИК республики, за Александра Лукашенко на президентских выборах отдали свои голоса 80,10% избирателей, а за Тихановскую — 10,12%.

Александр Лукашенко

Reuters

© Nikolai Petrov / BelTA / Handout

Павел Фельдман, со своей стороны, отметил, что во время президентских выборов «могут возникать определённые нарушения, особенно в условиях пандемии».

«Однако не этот фактор стал определяющим. Главная проблема президентских выборов в Белоруссии заключалась в том, что Лукашенко в их преддверии несколько расслабился, а его оппоненты и представители оппозиции, наоборот, мобилизовались и использовали классическую схему подрыва доверия к институту выборов — в частности, публиковали фальшивые рейтинги, говорили о том, что популярность Лукашенко в обществе не более 3%. Хотя в реальности он, без всяких сомнений, крайне популярный политик внутри своей страны», — сообщил эксперт.

Как резюмировал сам Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ, за него проголосовало «подавляющее большинство», хотя видят его «каждый день в утюге, телевизоре и холодильнике».

«Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», — сказал белорусский лидер.

«Есть все основания»

Эксперты также отмечают, что Тихановская необоснованно обвиняет белорусское руководство в арестах оппозиционеров. По их словам, все эти меры были предприняты на законных основаниях.

Напомним, после объявления результатов президентских выборов Тихановская создала координационный совет оппозиции «для обеспечения трансфера власти». В состав президиума «органа» вошли соратница экс-кандидата в президенты Мария Колесникова, а также другие активисты. В ответ на это Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти.

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Позже в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что Колесникова была задержана, а ещё два представителя координационного совета покинули республику.

Как уточнил Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ, «они нарушили государственную границу». По его словам, Колесникова и её спутники «напролом проехали» через усиленный пост.

Позже в белорусском Следственном комитете сообщили, что Мария Колесникова и её коллега Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Кроме того, был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и адвокат Колесниковой Илья Салей.

Как считает Павел Фельдман, деятельность координационного совета оппозиции является незаконной.

«Конституция любой страны, а также уголовное законодательство запрещают создание параллельных структур власти. Если некие общественные активисты, политики создают такого рода объединение, то их деятельность по закону может быть приравнена к попытке захвата легитимной власти, что карается достаточно строго вне зависимости от того, применялась сила в ходе соответствующих попыток или нет», — заявил эксперт.

По словам Фельдмана, деятельность Колесниковой «порождает политическую нестабильность и толкает других людей идти на преступления».

«В этой связи у государства есть все основания, чтобы очень внимательно изучить соответствие её деятельности требованиям закона», — сказал аналитик.

Мария Колесникова

Reuters

© Vasily Fedosenko

След Запада

При этом аналитики сходятся во мнении, что за действиями Тихановской стоят «западные кураторы».

«Когда мы смотрим на её заявления, становится ясно, что она не самостоятельная персона. И все выступления ей пишутся. Более того, Тихановская нечаянно оказалась в статусе кандидата в президенты. Вместо неё должен был быть её муж», — заявил Пётр Петровский.

О «влиянии извне» на республику сообщил и Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ.

«И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр — это Чехия. Ну а потом уже Литва, и, к сожалению, на Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь», — сказал белорусский лидер.

Как отмечает Павел Фельдман, Тихановской «помогли понять», что сейчас ей невыгодно выступать с антироссийскими заявлениями. По его словам, если раньше «она не понимала, как много значит Россия для белорусского народа, то теперь это сознание к ней начало приходить».

«И поскольку она хочет претендовать на роль национального белорусского лидера, то начинает искать пути к сердцу массового избирателя. До неё наконец-то дошло, что подавляющее число белорусов питает очень крепкие симпатии к России и в целом к российскому народу», — сказал эксперт.

По словам Фельдмана, теперь Тихановская пытается объяснить гражданам Белоруссии, настроенным пророссийски, что она «вовсе не русофобский кандидат, а настроена на построение прочных взаимоотношений с РФ».