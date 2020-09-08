«Выдвинулись в сторону Украины»: Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной. Ещё двое представителей белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули территорию страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не обладают подробной информацией об инциденте.

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета (КС) оппозиции руспублики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной. В ведомстве добавили, что ещё двое представителей белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули территорию республики.

Как рассказали в Госпогранкомитете, Кравцов, Родненков и Колесникова 8 сентября около 4:00 попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропуска «Александровка» на границе с Украиной.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что на данном участке границы в связи с особенностью инфраструктуры усилена охрана и выставлены дополнительные пограничные наряды.

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«Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, её выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», — приводит слова Бычковского РИА Новости.

Бычковский уточнил, что действиям оппозиционеров будет дана правовая оценка. Он также добавил, что здоровью Колесниковой ничто не угрожает, и она не нуждается в медицинской помощи.

В ГПК позже сообщили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины, а также заявили, что они оба имеют вид на жительство на Украине, передает РИА Новости. В свою очередь, МВД Украины опровергло информацию о задержании белорусских оппозиционеров.

«Двое оппозиционеров сейчас находятся на территории Украины на пограничном пункте, они могут свободно передвигаться по территории Украины, их никто не задерживал», — заявил замглавы украинского министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее член президиума координационного совета (КС) Максим Знак заявил, что Колесникова не планировала покидать территорию Белоруссии. По его словам, новости о попытке выезда из страны Колесниковой и ещё двух оппозиционеров стали для него неожиданностью.

Накануне, 7 сентября, родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту её исчезновения. Об этом сообщили в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении в Twitter.

При этом ряд белорусских СМИ до этого сообщили, что Колесникову якобы похитили неизвестные, затолкав её в микроавтобус. МВД Белоруссии 7 сентября сообщало, что не располагает сведениями о задержании Колесниковой государственными органами. Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская возложила ответственность за якобы исчезновение Колесниковой на власти Белоруссии, назвав это попыткой сорвать работу координационного совета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с Марией Колесниковой, сообщил, что в Кремле нет информации о её местонахождении.

«Конечно, похищение людей — это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло», — отметил Песков.

Он также рассказал, что у координационного совета оппозиции Белоруссии не было контактов с Москвой.

«Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может», — уточнил он.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Представитель оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. После того как стали известны предварительные результаты выборов, в Белоруссии начались акции протеста недовольных результатами голосования. Сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву.

На фоне этих событий представители белорусской оппозиции сформировали координационный совет, призывающий к проведению «новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий». Прошедшие в республике выборы предлагается признать недействительными.

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.