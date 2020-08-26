«Большие проблемы с легитимностью»: почему Тихановская заговорила о «мирной революции» в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала происходящие в республике события «мирной революцией». Об этом она заявила в своём выступлении по видеосвязи перед депутатами Европарламента. Оппозиционный деятель выразила готовность к диалогу с властями страны и акцентировала внимание на том, что протесты, с её точки зрения, не носят антироссийский характер. Однако эксперты полагают, что тезисы Тихановской далеки от реальности.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала происходящие в республике события «мирной революцией», которая, по её мнению, не имеет никакого отношения к происходящей в мире геополитической борьбе. Об этом она заявила, выступая по видеосвязи перед Европарламентом.

По словам оппозиционного деятеля, протестующие в республике граждане борются за право «свободно и честно выбирать своего лидера и свою судьбу». Свою речь Тихановская произнесла на английском языке, ориентируясь на написанный ранее текст.

«Белоруссия проснулась. Мы больше не являемся оппозицией, мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Революция в Белоруссии не является геополитической по своей природе, она ни пророссийская, ни антироссийская... Это демократическая революция», — сказала Тихановская.

Также по теме Повтор нежелателен: почему в ЕС призвали не сравнивать ситуацию в Белоруссии с украинским кризисом Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит работать с Александром Лукашенко, несмотря на «нелегитимность» его...

Бывший соперник Лукашенко вновь заявила, что результаты выборов 9 августа были «сфальсифицированы». Она выразила благодарность западным лидерам за «поддержку белорусского народа». В то же время Тихановская призвала все государства мира уважать суверенитет республики и отметила готовность оппозиции к переговорам с официальными властями.

«Наша цель заключается в том, чтобы мирно добиться проведения честных и свободных выборов, добиться этого посредством диалога. Я заявляю о нашей готовности к переговорам с властями. Мы готовы выдвинуть своих переговорщиков. Мы готовы рассмотреть возможность привлечения международных организаций в качестве посредников для содействия диалогу», — отметила Тихановская.

После выступления перед Европарламентом на YouTube-канале «Страна для жизни» было опубликовано видеообращение Тихановской на белорусском языке с призывом к гражданам выйти вечером 25 августа на площадь Независимости в Минске в честь годовщины принятия закона о государственном суверенитете БССР.

«Адресат находится в западном направлении»

В настоящее время белорусская оппозиция объединилась в рамках так называемого координационного совета. Его члены называют этот институт «единым представительным органом белорусского общества».

Ключевая цель координационного совета заключается в «поиске путей для преодоления политического кризиса», вызванного, как считают оппозиционеры, «фальсификациями» на президентских выборах.

Заседание координационного совета оппозиции

© rada.vision

В регламенте совета говорится, что он действует в соответствии с правовой системой республики. Однако 25 августа председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич заявил, что основной закон государства «не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов».

По факту создания Координационного совета Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело. 24 августа минские правоохранители задержали двух из семи членов президиума координационного совета: доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову и лидера забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского.

На беседу в СК республики были вызваны писательница Светлана Алексиевич и бывший глава Минкульта Белоруссии Павел Латушко, которые также входят в координационный совет.

Также по теме «Без применения оружия»: Минобороны Белоруссии сообщило о пресечении провокации со стороны Литвы Министерство обороны Белоруссии пресекло попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, откуда был запущен...

Как отмечал президент страны Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК республики, набрал более 80% голосов, деятельность координационного совета не является легитимной. По мнению главы государства, создание «альтернативных, параллельных и прочих органов» направлено на «захват власти» и потому преследуется по закону.

«Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очередь и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Мётлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — сказал 19 августа на заседании Совета безопасности Лукашенко.

В Москве также настороженно относятся к деятельности объединённой белорусской оппозиции. 23 августа, выступая на форуме «Территория смыслов», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые члены координационного совета негативно воспринимают проект Союзного государства. Кроме того, им невыгодно мирное урегулирование ситуации в Белоруссии, полагает министр иностранных дел России.

«Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций», — заявил Лавров.

Рассуждая о ситуации вокруг Белоруссии, глава МИД РФ не исключил внешнего давления на Тихановскую. По его словам, после президентских выборов она выехала из родной республики в Литву, чтобы «заниматься семейными делами и заботиться о детях». Однако потом экс-кандидат в президенты начала делать «достаточно жёсткие» политические заявления, призывать к протестам и забастовкам, констатировал Лавров.

Участники акции протеста в Минске

Reuters

© Vasily Fedosenko

Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание на то, что Тихановская всё чаще публично выступает на английском языке.

«То есть адресат, в том числе, может, и главный адресат, находится в западном направлении. И, возможно (я ничего не утверждаю), цель подобного хода — это не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», — сообщил Лавров.

Напомним, 24 августа Тихановская провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, обсудив с ним тему мирной передачи власти в Белоруссии. 19 августа Еврокомиссия решила направить €53 млн на развитие гражданского общества Белоруссии и борьбу с коронавирусом в стране.

«Фигура Тихановской будет отыграна»

Как полагают эксперты, в настоящее время Тихановская и члены координационного совета занимают позицию, которая во многом ориентирована на мнение представителей западных элит. Власти США и ЕС по-прежнему не признают итогов выборов, поддерживают протесты, критикуют Лукашенко, но не решаются серьёзно портить отношения с официальным Минском.

Так, 22 августа в интервью испанской газете El País верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Лукашенко был избран нелегитимно. В то же время он подчеркнул, что Брюссель должен продолжать работать с официальными органами власти Белоруссии. Боррель сообщил, что у ЕС «нет намерения превращать республику «во вторую Украину».

В разговоре с RT белорусский политолог Алексей Дзермант отметил, что Запад осознал невозможность смещения Лукашенко на волне протестов и потому решил оставить «окно» для коммуникации с ним. Как считает эксперт, в ЕС понимают, что у тезиса о победе Тихановской на выборах «нет достаточных оснований».

«Лукашенко контролирует ситуацию в стране, и в Евросоюзе это видят. Фигура Тихановской нужна Западу для делегитимизации режима действующей власти, формирования вокруг неё сил, которые будут бороться с руководством Белоруссии, получать из-за рубежа финансовую, информационную и организационную накачку. Хотя там понимают, что у Тихановской большие проблемы с той же легитимностью», — рассуждает Дзермант.

Политолог считает, что Запад оказывает значительное влияние на белорусскую оппозицию, а потому назвал лукавством заявление Тихановской о том, что деятельность её сторонников не носит антироссийский характер. Дзермант полагает, что экс-кандидат в президенты Белоруссии и её окружение «скрывают прозападный настрой», опасаясь, что он не найдёт поддержки в обществе и сыграет против них.

Кроме того, эксперт не видит предпосылок для налаживания цивилизованного диалога между оппозицией и властями.

«Я сомневаюсь в готовности оппозиции к компромиссу. Она ультимативно через улицу требует новых выборов... При нынешнем характере взаимоотношений протестующих и руководства Белоруссии вряд ли организаторы и участники несанкционированных митингов в принципе могут стать дееспособной политической силой», — говорит Дзермант.

Силовики и митингующие в центре Минска

Reuters

© Vasily Fedosenko

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. В беседе с RT эксперт заявил, что миролюбивой риторикой белорусская оппозиция пытается улучшить свой имидж, хотя в реальности смещение Лукашенко с поста президента возможно лишь насильственными, а значит, противозаконными методами.

«Тихановская хочет показать расположенность оппозиционных сил в Белоруссии к диалогу с властью на благо обществу. Но единственная цель противников Лукашенко — это скорейший приход к власти. Тихановская явно лукавит, рассуждая о «мирной революции». Всем понятно, что никакого другого способа прийти к власти, кроме как силовым путём, у оппозиции нет», — подчеркнул Фельдман.

По мнению политолога, внешние силы, которые провоцируют белорусские протесты, осознают, что при сохранении мирного характера митингов интерес к ним будет угасать. А перевод волнений в «деструктивную фазу», которая сопровождается кровопролитием, как правило, позволяет сконцентрировать больше ресурсов для совершения госпереворота, отметил Фельдман.

«Сложно прогнозировать ситуацию, но, на мой взгляд, очевидно, что движение оппозиции постепенно приобретает антироссийскую окраску... Тем не менее долгосрочного политического будущего у Тихановской нет. Я думаю, что через какое-то время её фигура будет отыграна, потому что Западу будет нечего из неё выжимать», — подытожил Фельдман.