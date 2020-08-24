«Без применения оружия»: Минобороны Белоруссии сообщило о пресечении провокации со стороны Литвы

Министерство обороны Белоруссии пресекло попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, откуда был запущен зонд из воздушных шаров с антигосударственной символикой. Об этом заявили в МО республики. При этом в Вильнюсе обвинили Минск в нарушении госграницы, вручив ноту протеста белорусскому послу. Между тем представители оппозиции Белоруссии потребовали проверить факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну Александра Лукашенко Николаю. Также в Минске задержали двух членов оппозиционного координационного совета.

В понедельник, 24 августа, Министерство обороны Белоруссии сообщило о пресечённой провокации со стороны Литвы — попытке нарушения воздушного пространства республики.

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря решительным действиям экипажей вертолётов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полёт воздушных шаров был пресечён без применения оружия», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД для подготовки ноты литовской стороне.

При этом министерство иностранных дел Литвы вызвало посла Белоруссии Валерия Барановского, ему вручили ноту протеста якобы из-за нарушения госграницы Литовской Республики. По данным литовского МИД, 23 августа в 18:50 белорусский вертолёт Ми-24 пересёк госграницу в Мядининкае.

Тем временем в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. По словам пресс-секретаря минского ГУВД Натальи Ганусевич, задержание обусловлено административным производством.

«Они задержаны в рамках административного процесса», — заявила она.

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На странице Ковальковой в Facebook утверждается, что членов президиума координационного совета задержали возле проходной Минского тракторного завода, где они должны были встретиться с бастующими рабочими и замгендиректора по идеологии.

«Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком», — говорится в сообщении.

Кроме того, на допрос в Следственный комитет вызвали ещё одного члена президиума совета Лилию Власову. Об этом сообщил другой участник этого оппозиционного объединения Павел Латушко.

«Координационный совет создан в целях установления диалога. Это своего рода общественная платформа... Мы не ставим себе целью изменить конституционный строй или подменить собой власти», — добавил он.

Ранее генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по ст. 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»). Наказание по этой статье предполагает до пяти лет лишения свободы.

Помимо этого, в рамках административного процесса был задержан председатель стачкома Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович.

Напомним, накануне в центре Минска прошёл митинг оппозиционных сил. Протестующие собрались на площади Независимости, после чего дошли до Дворца независимости — резиденции главы государства Александра Лукашенко.

Согласно данным МВД, в протестной акции в Минске приняли участие около 20 тыс. человек. В ходе протестных митингов не было произведено задержаний, сообщают в ведомстве. При этом за сутки было составлено 79 протоколов об административных правонарушениях «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», добавили в министерстве.

Как отмечала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт после того, как протестующие разошлись, Александр Лукашенко «облетел город».

«После этого президент вызвал вертолёт и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят — тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошёл к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их», — рассказала она.

При этом была опубликована видеозапись, на которой запечатлён Александр Лукашенко и его сын Николай в военном обмундировании и с автоматами в руках. Как отметила Мария Колесникова, представитель экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, она просит соответствующие органы разобраться с тем, что несовершеннолетнему было передано боевое оружие.

«Хотелось очень обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов», — сказала она на пресс-конференции координационного совета.

В свою очередь, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не будут комментировать такое появление белорусского лидера на публике.

«Я не буду отвечать на ваш вопрос», — сказал Песков в комментарии о том, считают ли в Москве адекватной такую реакцию на протесты.

Песков констатировал, что со стороны протестующих не было никаких провокаций и беспорядков, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов не применяли «каких-то жёстких мер».

«Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности... Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи», — заявил официальный представитель Кремля.

Он также назвал неприемлемыми попытки оказать давление на белорусских граждан и призвал дать возможность им самим урегулировать свои проблемы.

«Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела», — пояснил Песков.

«Очень жёстко пресекаем всякие наезды на учителей, врачей»

В понедельник, 24 августа, Александр Лукашенко провёл встречу с министром образования Игоря Карпенко.

«Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жёстко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер призвал разбираться с теми учителями, кто «перекинулся в другой лагерь», напомнив, что в Белоруссии государственное образование и школы.

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«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — добавил глава государства.

Кроме того, Лукашенко назначил Дмитрия Пиневича исполняющим обязанности министра здравоохранения. По его словам, в трудные времена, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, была проведена неплохая работа, однако угроза сохраняется до сих пор.

«Правда, бог нас пока ещё миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши тёрки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то. Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то её свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит», — добавил президент Белоруссии.