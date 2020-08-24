В Кремле заявили о признаках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
- Reuters
«Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела», — сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о том, какие силы целятся в Россию, Песков отметил, что те, «которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в Белоруссии».
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию. По его словам, это трамплин, и это их общее мнение с российским коллегой Владимиром Путиным.