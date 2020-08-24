В Кремле заявили о признаках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Москва обеспокоена признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал это неприемлемым и призвал дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы.

«Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, какие силы целятся в Россию, Песков отметил, что те, «которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в Белоруссии».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию. По его словам, это трамплин, и это их общее мнение с российским коллегой Владимиром Путиным.