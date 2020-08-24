Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

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Минобороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, сообщает пресс-служба ведомства.
Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой
  • Reuters

«23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Их полёт был пресечён без применения оружия.

МО проинформировало, что направило соответствующие материалы в белорусский МИД для подготовки ноты литовской стороне.

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