Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

Минобороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, сообщает пресс-служба ведомства.

«23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Их полёт был пресечён без применения оружия.

МО проинформировало, что направило соответствующие материалы в белорусский МИД для подготовки ноты литовской стороне.