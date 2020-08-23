Лавров допустил внешнее давление на Тихановскую

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Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что на бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую оказывалось внешнее давление.
Лавров допустил внешнее давление на Тихановскую
  • РИА Новости

В ходе выступления на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Тихановская после президентских выборов выехала из Белоруссии в Литву, чтобы «заниматься семейными делами и заботиться о детях».

«Но, видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причём достаточно жёсткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — добавил российский министр.

При этом Лавров отметил, что Тихановская всё чаще выступает с заявлениями на английском языке.

«То есть адресат, в том числе, может, и главный адресат находится в западном направлении. И возможно (я ничего не утверждаю) цель подобного хода — это не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», — подчеркнул он.

По словам министра, некоторые западные страны, в частности Литва и Польша, «прямо требуют смены режима в Белоруссии» и помогают собирать деньги рабочим-забастовщикам.

Ранее Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения новых выборов в Белоруссии. 

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