Лавров прокомментировал создание белорусской оппозицией КС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал создание белорусской оппозицией координационного совета. По словам главы МИД, есть вопросы к тому, как он формировался.

«В отношении координационного совета тоже есть (если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения)... вопросы, как он формировался», — сказал министр на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, «некоторые персонажи», которых включили в этот совет, узнали об этом из СМИ или соцсетей.

«Мы посмотрели на его состав. Там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации», — отметил Лавров.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.