Лавров прокомментировал создание белорусской оппозицией КС

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал создание белорусской оппозицией координационного совета. По словам главы МИД, есть вопросы к тому, как он формировался.
Лавров прокомментировал создание белорусской оппозицией КС
  • Reuters

«В отношении координационного совета тоже есть (если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения)... вопросы, как он формировался», — сказал министр на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, «некоторые персонажи», которых включили в этот совет, узнали об этом из СМИ или соцсетей.

«Мы посмотрели на его состав. Там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации», — отметил Лавров.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить