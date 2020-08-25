Тихановская назвала события в Белоруссии мирной революцией

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Протестные акции в Белоруссии представляют собой мирную революцию, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская по видеосвязи с Европарламентом.
Тихановская назвала события в Белоруссии мирной революцией
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Мы больше не оппозиция, мы — большинство. Происходит мирная революция. Это демократическая революция», — приводит её слова ТАСС.

Тихановская отметила, что речь идёт о стремлении людей свободно и честно выбирать своего лидера и свою судьбу.

Политик при этом подчеркнула готовность к диалогу с властью.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад оказывает военную и финансовую поддержку оппозиции, что является прямым вмешательством в ситуацию в стране.

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