Лукашенко заявил об очевидной поддержке Западом оппозиции в Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад оказывает военную и финансовую поддержку оппозиции в Белоруссии, что является прямым вмешательством в ситуацию в республике.
Лукашенко заявил об очевидной поддержке Западом оппозиции в Белоруссии
  • Reuters

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьёз, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам», — приводит его слова в ходе посещения военного полигона под Гродно БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что западные страны заинтересованы в том, чтобы «затащить сюда якобы нового президента».

«Он обращается к западным государствам, в данном случае к НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — подчеркнул он.

По словам белорусского президента, подобные заявления и действия можно расценивать как прямое вмешательство в ситуацию в стране.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций» с участием «внешнего фактора».

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