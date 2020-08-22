Лукашенко о ситуации в Белоруссии: всё идёт по плану «цветных революций»

Ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций» с участием «внешнего фактора», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона под Гродно.

«Как мы и предполагали, всё идёт по плану «цветных революций» с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор, что бывает не всегда», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, обычно в таких случаях ситуация «раскручивается внутри» и свергается действующая власть.

«Но поскольку власть у нас на месте, жёстко сопротивляется, подключили внешний фактор», — добавил он.

Ранее Лукашенко поручил принять «самые жёсткие меры» по защите территориальной целостности Белоруссии.