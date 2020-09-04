Россия призвала другие страны не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

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Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформальной встречи Совбеза ООН по формуле Арриа призвал прекратить иностранное вмешательство в ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
Россия призвала другие страны не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

По его словам, есть только одна тема, которую участники встречи могут обсудить.

Полянский отметил, что другие государства откровенно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии «с чёткой целью смены режима».

Дипломат уточнил, что речь идёт в первую очередь о западных и южных соседях Белоруссии.

«Мы призываем всех прекратить любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии», — заявил Полянский.

Он добавил, что лишь сами белорусы могут решить свои проблемы с помощью мирного и конструктивного диалога.

Ранее бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская попросила ООН направить миссию наблюдателей в Белоруссию.

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