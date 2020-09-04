Тихановская призвала направить наблюдателей ООН в Белоруссию
- Reuters
Тихановская также заявила о необходимости проведения спецзаседания Совета по правам человека ООН на тему ситуации в Белоруссии.
Политик также призвала ООН осудить чрезмерное применение белорусскими правоохранительными органами силы по отношению к протестующим.
По её словам, «народ Белоруссии нуждается в помощи ООН».
Ранее сообщалось, что Тихановская выступит перед членами Совета Безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы