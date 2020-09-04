Тихановская призвала направить наблюдателей ООН в Белоруссию

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Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская попросила ООН направить миссию наблюдателей в Белоруссию. Об этом сообщил Интерфакс.
Тихановская призвала направить наблюдателей ООН в Белоруссию
  • Reuters

Тихановская также заявила о необходимости проведения спецзаседания Совета по правам человека ООН на тему ситуации в Белоруссии. 

Политик также призвала ООН осудить чрезмерное применение белорусскими правоохранительными органами силы по отношению к протестующим.

По её словам, «народ Белоруссии нуждается в помощи ООН».

Ранее сообщалось, что Тихановская выступит перед членами Совета Безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы

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