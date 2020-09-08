Лукашенко заявил, что должен защитить в Белоруссии то, «что создано руками»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ заявил, что «должен защитить» то, что создано в Белоруссии «руками».

Он прокомментировал сложившуюся в Белоруссии ситуацию.

«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки. Потому что я философски на это смотрю. Ну когда-то он (Бог. — RT) меня туда позовёт. (Смотрит наверх.)», — сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, он «должен защитить» то, что создано руками, защитить тех людей, которые это создавали.

«И вот этих — подавляющее большинство, как Маргарита сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», — добавил он.

Кроме того, президент в интервью заявил, что если бы «рухнул Лукашенко», то следом «покатилась бы» и Белоруссия.

По данным ЦИК, победу на выборах президента Белоруссии одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

У Светланы Тихановской — 10,1%.