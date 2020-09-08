Лукашенко рассказал, что будет, если «рухнет Лукашенко»

Если бы «рухнул Лукашенко», следом «покатилась бы» и Белоруссия. Об этом в интервью RT и другим российским СМИ заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно, — я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет... Поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, потому что дети не очень воспринимают: «Слушайте, дети, но не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовёт», — сказал он.

По его словам, может быть, когда-то «он уйдёт», но не позволит разрушить то, что создавалось людьми, «вот с этими вот поколениями».

«Вот чем я живу и как изменилась эта страна... Что меня очень держит в этой ситуации (да и вы, наверное, знаете): если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко (я думаю, что далеко откатилась бы). Ну, может, кто-то бы подставил своё могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята — омоновцы и прочие-прочие, те, кто со мной рядом (вот сидит совсем молодой человек, понимаете), — они в чём виноваты? А их будут резать, их будут рвать», — добавил он.

Кроме того, в интервью RT и другим российским СМИ Лукашенко прокомментировал ситуацию с членом координационного совета оппозиции Марией Колесниковой, а также оценил использование Telegram-каналов в Белоруссии.