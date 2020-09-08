Лукашенко прокомментировал ситуацию с Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с членом координационного совета оппозиции Марией Колесниковой.

«Подробней, я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое — не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие — они сегодня бежали в Украину. И у них документы, всё, было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что далее идёт участок государственной границы и пост украинцев.

«Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своём автомобиле по газам. Её то ли выбросили из машины — ну, на ходу. На ходу... Наши пограничники, естественно её задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский — украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули», — заявил белорусский лидер.

По его словам, они ехали «легально по документам».

«Но они нарушили государственную границу, они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там ещё 10 километров, или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине. Якобы, у этой женщины сестра в Украине живёт. Якобы — я вот точно не знаю, это мне сегодня рассказывали. Я говорю, почему именно в Украину, а не в Литву, не в Угорщину, как обычно они едут — а говорят там кто-то из родственников. Не утверждаю. Поэтому я не все ещё знаю. Поэтому её задержали, а этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну — будем разбираться, что произошло», — рассказал Лукашенко.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.