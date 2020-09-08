Лукашенко оценил роль Telegram-каналов в координации протестов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал использование Telegram-каналов для вмешательства во внутренние дела республики.
Лукашенко оценил роль Telegram-каналов в координации протестов

    «Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Потому что — а как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы», — сказал он. 

    Он добавил, что «даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать».

    «Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определённые политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — заявил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад оказывает военную и финансовую поддержку оппозиции в Белоруссии, что является прямым вмешательством в ситуацию в республике.

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