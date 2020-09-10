«Тесное сотрудничество»: посол Украины заявил об обеспокоенности Киева «интеграцией» России и Белоруссии

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что Киев обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии. Он высказал мнение, что дальнейшее сближение Москвы и Минска якобы будет носить «негативный характер» для Украины. В Госдуме отметили, что послу Украины не стоит вмешиваться во внутренние дела Союзного государства, и добавили, что Россия и Белоруссия никому не угрожают.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что Киев обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу «Громадське», отвечая на вопрос о договорённости белорусского лидера Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным об оказании Россией помощи республике при первом запросе.

Посол заявил, что «сближение стран началось», и предположил, что в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву, в ходе которого, по его мнению, будут затронуты вопросы «интеграции». Кизим также напомнил о словах Лукашенко, заявившего, что у Белоруссии и России «единая армия».

«Насколько глубоко пойдёт интеграция, конечно, нас беспокоит. Потому что раньше мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Белоруссии, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы», — сказал украинский посол.

Кизим добавил, что у Москвы и Минска «сильные» отношения в военных аспектах, «тесное сотрудничество по линии спецслужб и других силовых ведомств».

«Дальнейшее сближение, безусловно, для нас будет носить негативный характер, и мы должны это учитывать», — добавил посол.

Игорь Кизим

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© Посольство Украины в Республике Беларусь

В середине августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ослабленная Белоруссия станет «лёгкой добычей» для России. По мнению посла, якобы в интересах России «ослабление стран, в отношении которых она проводит активную внешнюю политику и где хочет укрепить свои позиции».

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема «слияния или поглощения» Россией Белоруссии не будет обсуждаться во время визита Лукашенко в Москву, и назвал подобные заявления «чушью».

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учётом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения — особого партнёрства, союзнические отношения, многовекторные», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пескова, Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече намерены обсудить торгово-экономическое сотрудничество и вопросы, связанные с задолженностями, энергоресурсами, поставками нефти, а также интеграцию в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства.

«И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты», — добавил Песков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT отметил, что послу Украины не стоит вмешиваться во внутренние дела Союзного государства.

«Это наше дело, России и Белоруссии, и посредники в этом вопросе нам не нужны. Белорусские границы всегда были и будут мирными», — отметил депутат.

Он напомнил, что интеграция России и Белоруссии происходит уже не один год, идёт процесс, прописанный в рамках Союзного государства.

«Встреча президентов двух стран как раз будет являться продолжением той дорожной карты, которая была сформирована при подписании первого союзного договора. Там, где проходит наша граница, она мирная. Мы никому не угрожаем, поэтому Украина может не беспокоиться о своих границах, она должна беспокоиться о прекращении гражданской войны», — заключил Водолацкий.

Экономист и политолог Александр Дудчак также указал, что граница, о которой говорит украинский посол, всегда была мирной.

«Почему посла Украины должны беспокоить вопросы интеграции России и Белоруссии, непонятно. Это союзные государства. То, что Украина в очередной раз ретранслирует мнение Запада, очевидно», — подчеркнул он.

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Напомним, 9 августа, после объявления предварительных результатов выборов президента Белоруссии, согласно которым Лукашенко одержал победу, несогласные с итогами голосования жители республики начали выходить на акции протеста.

15 августа состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко, в ходе которого главы государств обсудили положение дел в Белоруссии и выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы вскоре будут урегулированы.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули в Кремле.

После этого Лукашенко заявил, что Москва при первом запросе окажет помощь республике в обеспечении безопасности в случае возникновения внешних военных угроз. Лидер республики уточнил, что договорился об этом в ходе телефонного разговора с Путиным.

16 августа Путин и Лукашенко провели ещё один телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также (в случае необходимости) по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Позже Лукашенко заявил, что Минск и Москва должны задействовать совместную группировку вооружённых сил, если на западной границе Союзного государства «дёрнутся». До этого Владимир Путин сообщил о формировании в России резерва силовиков, которые могут оказать помощь Белоруссии, но только в случае, если экстремисты в республике перейдут определённые границы.