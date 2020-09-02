«Примитивизация внешнеполитического курса»: в МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о возможности введения США антироссийских санкций из-за ситуации в Белоруссии. Он отметил, что Вашингтон не первый раз вмешивается в дела других государств «самым бесцеремонным и грубым образом», и указал на примитивизацию американского внешнеполитического курса. Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России в случае, если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».

Россия не вмешивается в дела Белоруссии и уважает право жителей республики самостоятельно разобраться в своих проблемах, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о возможности введения Соединёнными Штатами антироссийских санкций из-за ситуации в Белоруссии.

«Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не первый раз вмешивается в дела других государств «самым бесцеремонным и грубым образом».

«Мы вновь и вновь убеждаемся в том, что в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего, кроме санкций», — цитирует замминистра Интерфакс.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «происходит примитивизация американского внешнеполитического курса».

«И на любой вопрос, на любую проблему ответ один — санкции», — заключил Рябков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя Госдепартамента» сообщило, что США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России в случае, если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».

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По словам «анонимного чиновника», на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым первый замгоссекретаря США Стивен Биган «ясно дал понять, что в американо-российских отношениях будут последствия, если российская сторона открыто силовыми методами вмешается в дела Белоруссии».

Помимо этого, «анонимный источник» агентства заявил, что США рассматривают возможность санкций против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «фальсификации на президентских выборах 9 августа» и «насилию в отношении мирных протестующих».

Напомним, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых, согласно данным ЦИК страны, победил действующий глава республики Александр Лукашенко. После объявления предварительных результатов голосования жители Белоруссии, не согласные с итогами выборов, начали выходить на акции протеста. Вначале митинги сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками, но впоследствии акции стали проходить мирно.

15 августа по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которого главы государств обсудили положение дел в Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, оба лидера выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы вскоре будут урегулированы.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули в Кремле.

После этого Лукашенко заявил, что Москва при первом запросе окажет помощь республике в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз. Лидер республики уточнил, что договорился об этом в ходе телефонного разговора с Путиным.

16 августа Путин и Лукашенко провели ещё один телефонный разговор, в ходе которого, как сообщили в Кремле, российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также (в случае необходимости) по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Позже Лукашенко заявил, что Минск и Москва задействуют совместную группировку вооружённых сил в случае, если на западной границе Союзного государства «дёрнутся». До этого Владимир Путин сообщил о формировании в России резерва силовиков, которые могут оказать помощь Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что их привлечение будет возможно лишь в случае, если экстремисты в республике перейдут определённые границы.

Путин добавил, что, по его мнению, Россия ведёт себя «гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны — европейские и американцы».

Также в интервью телеканалу «Россия 1» Владимир Путин заявил, что российская сторона считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися.

В то же время в Евросоюзе заявили, что не признают официальные итоги выборов президента Белоруссии. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС намерен в скором времени ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».

31 августа Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и ещё 29 высокопоставленным лицам республики.