Президент и 29 официальных лиц: Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония запретили въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Кроме лидера республики в санкционный список попали ещё 29 высокопоставленных лиц. Страны Прибалтики объяснили такое решение, в частности, «нарушениями прав человека в Белоруссии». Опрошенные RT эксперты высказали мнение, что подобные действия можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны.

Литва, Латвия и Эстония запретили въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам республики.

В МИД Эстонии заявили, что речь идёт о людях, которые «играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов».

«Сегодня, 31 августа, Министерство иностранных дел опубликовало список белорусских чиновников, которым запрещён въезд в соответствии с законом о международных санкциях», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что пятилетний запрет на въезд в страну будет действовать в отношении Лукашенко, а также министра внутренних дел, министра юстиции, генерального прокурора Белоруссии, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии и правоохранительных органов республики.

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«Санкциями мы показываем, что очень серьёзно относимся к нарушениям прав человека в Белоруссии. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Белоруссии», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что Эстония поддерживает «свободную волю и усилия граждан Белоруссии по достижению демократических перемен».

В свою очередь, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа» в Белоруссии, а также «избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов».

МВД Литвы, в свою очередь, сообщило, что департамент миграции при Министерстве внутренних дел внёс информацию об указанных лицах в список иностранцев, которым запрещён въезд в республику.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%.

После того как стали известны предварительные результаты выборов, в Белоруссии начались акции протеста недовольных результатами голосования. Демонстранты требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов. Сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву. В первые дни акции протеста сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками, а также задержаниями протестующих и освещавших протесты журналистов, однако позже митинги стали проходить в более мирном ключе.

Евросоюз, комментируя события в Белоруссии, сообщил, что не признаёт официальные итоги выборов президента Белоруссии. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС намерен в скором времени ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Также в ЕС заявили, что изучат возможность применения ограничительных мер в отношении Александра Лукашенко.

Сам президент Белоруссии сразу после прошедших в республике выборов заявил, что те, кто хочет выразить своё отношение к голосованию, должны действовать по закону. Он также высказался, что Белоруссию не стоит пытаться напугать ограничительными мерами.

«Пугать санкциями не надо. Мы уже знаем, что такое санкции», — заявил Лукашенко.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT высказал мнение, что действия стран Прибалтики можно охарактеризовать как вмешательство в дела Белоруссии.

«США, когда вмешиваются во внутренние дела других стран, всегда объясняют это угрозами правам человека, свободам и демократии. Их сателлиты, такие как страны Прибалтики, объясняют это точно так же. В данном случае это можно трактовать как вмешательство путём влияния на деятельность президента страны», — отметил эксперт.

Схожее мнение высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Литва в данном случае выступает в качестве авангарда западной коалиции, Латвия, Эстония и Польша поддерживают её в этом процессе, всё это координируется США. Сам факт того, что страны Балтии ввели персональные санкции в отношении белорусских государственных деятелей, нисколько не удивителен и является логичным продолжением той политики, которую они вели в последние годы», — заявил он в беседе с RT.