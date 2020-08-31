Литва и Эстония вслед за Латвией запретили въезд Лукашенко

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RT
Литва и Эстония вслед за Латвией приняли решение запретить въезд белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также другим 29 белорусским официальным лицам. О соответствующих мерах объявили МИД стран Прибалтики.
Литва и Эстония вслед за Латвией запретили въезд Лукашенко
  • Reuters

«Сегодня, 31 августа, Министерство иностранных дел опубликовало список белорусских чиновников, которым запрещён въезд в соответствии с законом о международных санкциях», — говорится в сообщении МИД Эстонии. 

Там отметили, что речь идёт о людях, которые «играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов».

«Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) будет наложен на Александра Лукашенко, министра внутренних дел Беларуси, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Беларуси и правоохранительных органов», — добавили в МИД.

В МИД Литвы также заявили, что запрещают Лукашенко и ещё 29 белорусским официальным лицам въезд в страну, уточняет ТАСС.

Ранее аналогичные меры приняла Латвия

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