Литва и Эстония вслед за Латвией запретили въезд Лукашенко
- Reuters
«Сегодня, 31 августа, Министерство иностранных дел опубликовало список белорусских чиновников, которым запрещён въезд в соответствии с законом о международных санкциях», — говорится в сообщении МИД Эстонии.
Там отметили, что речь идёт о людях, которые «играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов».
«Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) будет наложен на Александра Лукашенко, министра внутренних дел Беларуси, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Беларуси и правоохранительных органов», — добавили в МИД.
В МИД Литвы также заявили, что запрещают Лукашенко и ещё 29 белорусским официальным лицам въезд в страну, уточняет ТАСС.