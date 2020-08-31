Лукашенко запретили въезд в Латвию
- Reuters
В заявлении главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича говорится, что страна «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа» в Белоруссии, а также «избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов».
«Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии», — заявил министр.
Ранее литовский лидер Гитанас Науседа сообщил, что Литва, Латвия и Эстония объявят о санкциях в отношении белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко.
Кроме того, как заявили в МИД Латвии, визит Лукашенко в Ригу, который планировался в апреле, «снят с повестки дня».