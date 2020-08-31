Визит Лукашенко в Латвию «сняли с повестки дня»

Визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Ригу, который планировался в апреле, «снят с повестки дня». Об этом ТАСС заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

«Ввиду последних событий в Белоруссии и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня», — сказал он.

Визит Лукашенко в Латвию, который планировался на начало апреля, был отложен из-за пандемии коронавируса.

Как уточняет агентство, стороны договорились, что этот визит будет перенесён на ближайшее время.

Ранее литовский лидер Гитанас Науседа сообщил, что Литва, Латвия и Эстония объявят о санкциях в отношении белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко.