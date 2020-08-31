Визит Лукашенко в Латвию «сняли с повестки дня»
- РИА Новости
«Ввиду последних событий в Белоруссии и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня», — сказал он.
Визит Лукашенко в Латвию, который планировался на начало апреля, был отложен из-за пандемии коронавируса.
Как уточняет агентство, стороны договорились, что этот визит будет перенесён на ближайшее время.
Ранее литовский лидер Гитанас Науседа сообщил, что Литва, Латвия и Эстония объявят о санкциях в отношении белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко.