Белоруссия заявила о несамостоятельности Украины в принятии решений

Власти Украины не скрывают несамостоятельность своих внешнеполитических решений, включая оценки внутриполитической ситуации в Белоруссии. Об этом сообщили в белорусском МИД.

В МИД Белоруссии выразили удивление по поводу поведения украинских соседей, которые «уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими «продвинутыми» оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации».

«Призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искренне и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны», — приводит БЕЛТА сообщение ведомства.

Подчёркивается, что власти республики продолжат поддерживать братский украинский народ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет.