Зеленский напомнил властям Белоруссии о возможном «ответе от народа»

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Если власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет, считает украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский напомнил властям Белоруссии о возможном «ответе от народа»
  • Reuters

Об этом он сказал на брифинге в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдёт возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он также сказал, что Украина «всегда будет поддерживать партнёров» и останется единомышленником со всеми странами Европы.

Ранее Зеленский выразил мнение, что если белорусское государство «откажется от диалога с народом», то Белоруссия «может получить что-то вроде «майдана».

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