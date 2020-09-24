Зеленский напомнил властям Белоруссии о возможном «ответе от народа»

Если власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет, считает украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на брифинге в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдёт возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он также сказал, что Украина «всегда будет поддерживать партнёров» и останется единомышленником со всеми странами Европы.

Ранее Зеленский выразил мнение, что если белорусское государство «откажется от диалога с народом», то Белоруссия «может получить что-то вроде «майдана».