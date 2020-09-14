Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога

Белоруссия может столкнуться с «майданом», если власти не пойдут на диалог с народом. Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана», — сказал глава государства.

Он отметил, что не является «специалистом по Беларуси», но не видит «символического лидера», вокруг которого «могли бы сплотиться люди».

«В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали своё будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что украинского сценария «цветной революции» удалось избежать.

Как отмечал в конце августа Зеленский, он не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.