Зеленский сравнил ситуацию в Белоруссии со сценарием Украины 2014 года

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.
Зеленский сравнил ситуацию в Белоруссии со сценарием Украины 2014 года
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«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Он также отметил, что белорусской власти и народу «ещё не поздно» начать путь к мирному диалогу для разрешения ситуации.

В то же время Зеленский подчеркнул, что президентские выборы являются внутренним делом Белоруссии и Украина не намерена в это вмешиваться.

Ранее британский журналист Нил Кларк в беседе с RT заявил, что сценарий протестов в Белоруссии похож на те, что происходили на Украине в 2014 году и в Югославии в 2000-м.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не допустить повторения украинского сценария событий в Белоруссии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, напротив, выразил мнение, что ситуации в Белоруссии и на Украине «несравнимы».

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