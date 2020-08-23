Лавров напомнил о результатах посредничества Запада на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине в 2014 году. Так он прокомментировал предложение по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии.
Лавров напомнил о результатах посредничества Запада на Украине
  • РИА Новости

«Про посредничество ОБСЕ, о чём говорят сейчас многие западные лидеры и в Европе, и в США, призывая нас повлиять на президента Александра Лукашенко, чтобы он дал согласие на посредничество ОБСЕ... Пример один мы видим, чем закончилось западное посредничество на Украине в 2014 году», — сказал министр на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов».

Он отметил, что тогда посредничество «обернулось полной недоговороспособностью партнёров».

Лавров подчеркнул, что при этом Россия будет не против любого решения белорусского руководства по диалогу со своим населением.

«Но когда Запад говорит, что только с участием западных стран  будет эффективно... Конечно, у всех свежо в памяти, как это всё было на Украине», — сказал глава МИД.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что «ОБСЕ с привлечением России» может внести вклад в урегулирование ситуации в Белоруссии. 

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