Британский журналист Нил Кларк в беседе с RT заявил, что сценарий протестов в Белоруссии похож на те, что происходили на Украине в 2014 году и в Югославии — в 2000-м.

«Между тем, что разыгрывается сейчас на наших глазах в Белоруссии, и тем, что произошло на Украине, есть очень ощутимое сходство. Это как какой-то плохой фильм, который мы уже много раз видели раньше», — сказал он.

По его словам, в 2000 году наблюдался очень похожий сценарий при «успешной попытке проведения «цветной революции» против правительства Слободана Милошевича в Югославии. Он отметил, что «ситуация — ну просто один в один».

«В Югославии приближались выборы, и линия Соединённых Штатов и многих других западных стран заключалась в следующем: «Если победит Милошевич, то победа эта будет нелегитимна». Что ж, результаты были оглашены — было объявлено, что Милошевич победил в первом туре. И за этим последовала масштабная — спонсируемая, поддерживаемая, стимулируемая Западом — «цветная революция», которая в итоге привела к свержению Милошевича», — рассказал Кларк.

Он добавил, что похожий сценарий наблюдался на Украине в 2014 году, но там речь шла не о выборах, а об изменении политики Киева в отношении ЕС.

«И опять же, из западных столиц тогда раздавалась всё та же риторика. Та же риторика, что и сейчас. Правительству говорят, что оно не должно реагировать на какие-либо антиправительственные протесты — даже если начинаются беспорядки», — подчеркнул журналист.

Британский журналист заявил о сходстве протестов в Белоруссии с украинским и югославским сценариями

Он сравнил данную ситуацию с «фильмом, который посмотрели уже много-много раз, и концовка у него не то чтобы хорошая», о чём свидетельствуют примеры Украины и Югославии.

Кларк считает, что в случае успеха оппозиции в Белоруссии для белорусского народа «всё закончится тоже не лучшим образом».

По словам журналиста, западные страны и элиты заинтересованы в смене режима в Белоруссии.

«В экономике Белоруссии преобладает государственная собственность, поэтому интерес здесь — в приватизации: чтобы прибрать к рукам её промышленность, её экономику», — сказал он.

Журналист добавил, что Белоруссия является соседом России, а «пронатовским аналитическим центрам, натовским ястребам, натовским пропагандистам, конечно же, очень хотелось бы включить Белоруссию в состав НАТО — чтобы ещё сильнее окружить Россию».

Он отметил, что у западных элит интерес по Белоруссии «просто колоссальный», подчеркнув, что «дело здесь не в демократии и не в правах человека», поскольку «речь идёт о власти, экономике и геополитике».

«Сейчас идёт массированная пропаганда за смену режима. И к сообщениям об этой ситуации нам нужно подходить очень скептически в том, что касается масштаба этих демонстраций, этих протестов — отражают ли они мнение большинства в Белоруссии?» — заявил Кларк.

Ранее российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора отметили, что главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.