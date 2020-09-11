Киевский просчёт: что может стоять за беспокойством Украины по поводу интеграции Москвы и Минска

Киев обеспокоен сближением России и Белоруссии, заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим. По его мнению, дальнейшая интеграция двух государств будет носить «негативный характер» для Украины. Ранее Киев занял позицию Запада и не признал результаты выборов президента в Белоруссии, поставив «на паузу» дипломатические связи. По мнению экспертов, украинские власти надеялись получить выгоду от нестабильной ситуации в республике, однако просчитались и лишь испортили отношения с Минском.

Украинский посол в Минске Игорь Кизим в интервью телеканалу «Громадське» выразил обеспокоенность относительно сближения России и Белоруссии. Как полагает дипломат, процесс интеграции двух государств якобы может отрицательно повлиять на ситуацию на украино-белорусской границе.

«Насколько глубоко пойдет интеграция, то это, конечно, нас беспокоит. Потому что раньше мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Белоруссии, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы», — заявил Кизим.

Как пояснил посол, Киев с тревогой смотрит на «достаточно сильные отношения» между Москвой и Минском по линии вооружённых сил, спецслужб и «других силовых ведомств». По его мнению, дальнейшее сближение двух стран «безусловно будет носить негативный характер» для Украины.

Кизим напомнил, что в ближайшее время ожидается визит Лукашенко в столицу РФ, где, как он предполагает, будут обсуждаться вопросы интеграции. Также украинский посол обратил внимание на заявление президента Белоруссии в интервью российским журналистам о том, что у Минска и Москвы «в военном отношении единая армия».

«Но мы не можем сейчас спрогнозировать дальнейшие отношения Украины и Белоруссии, поскольку не знаем, в какую сторону будут развиваться отношения Белоруссии и России... Всё зависит от того, как будет развиваться внутриполитическая ситуация в стране, и это будет влиять на наши дальнейшие отношения», — добавил Кизим.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

© Посольство Украины в Республике Беларусь / Facebook

«Рост влияния»

Как полагают эксперты, в настоящее время украинская дипломатия находится в довольно сложной ситуации. Киев рассчитывает на смену политического режима в Белоруссии, но при этом не желает идти на радикальное обострение отношений с Минском.

«В целом Лукашенко устраивал Украину до выборов 9 августа. Но сегодня Киев, безусловно, заинтересован в его смещении из-за очевидного крена в сторону России. Украина рассчитывает стать выгодоприобретателем от нестабильной ситуации в Белоруссии и сделать в итоге республику участником Люблинского треугольника», — пояснил RT директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

Напомним, после оглашения ЦИК Белоруссии итогов голосования на выборах президента республики Украина заняла сторону Запада, который не признал результаты и раскритиковал Лукашенко за разгон протестов. В заявлении МИД Украины от 15 августа напрямую говорится, что Киев придерживается политической линии Евросоюза.

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Кроме того, в конце августа в эфире украинского телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев заморозил контакты с Минском. При этом глава украинского МИД добавил, что власти страны возобновят дипломатические отношения с белорусским руководством только тогда, когда убедится в отсутствии «репутационных, политических и моральных рисков».

4 сентября на заседании по формуле Аррии (неформальный обмен мнениями между членами Совета Безопасности ООН) Кулеба пояснил, что Киеву пришлось поставить на паузу отношения с белорусскими властями и вызвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций якобы из-за несоблюдения прав человека в республике.

Он также заявил, что Киев «не вмешивается» в дела Минска.

«Надеюсь, что каждая страна — прежде всего, это касается Российской Федерации — придерживается такой же позиции и воздержится от любых действий, включая военное вторжение, которое способно ещё больше дестабилизировать ситуацию в Белоруссии», — сказал Кулеба.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября в интервью израильской газете The Jerusalem Post заявил, что белорусам не нужна «российская демократия».

«Россия всегда имела очень большое влияние в Белоруссии. Сегодня белорусский народ хочет справедливости, а также свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с ростом влияния России в Белоруссии. Белорусский народ хочет истинной демократии, а не российской демократии», — сказал Зеленский.

При этом президент Украины отметил недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне. Между тем, как полагают в Минске и Москве, Киев является одной из сторон, заинтересованных в раскачивании внутриполитической ситуации в республике.

В частности, в интервью российским журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при поддержке Соединённых Штатов Украина наряду с другими восточноевропейскими государствами пытается дестабилизировать обстановку в стране.

«И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр — это Чехия. Ну а потом уже Литва и, к сожалению, на Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь», — рассказал Лукашенко.

Акция протеста в Минске, 6 сентября 2020 года

© Tut.By via REUTERS

В середине августа, выступая перед своими сторонниками в центре Минска, президент Белоруссии раскритиковал Киев за требование провести новые выборы главы государства. По его словам, Белоруссия не должна повторить судьбу Украины и «стать отхожим местом для Европы».

2 сентября на тему вмешательства Киева в дела Украины высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем он сообщил, что с территории Украины ведётся работа по «провоцированию радикальных действий» в Минске и других городах республики, и ключевую роль в этом процессе играют украинские националисты.

«Подобная деятельность ведётся с территории Украины. Там есть и «Трезубец Степана Бандеры», есть и С14, есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор»*… Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов», — пояснил Лавров.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк подчеркнул, что современная Украина заинтересована в «экспорте майданных технологий».

«Киев не хочет, чтобы революция 2014 года воспринималась как неудачный эксперимент. Это одна из причин их желания распространить идеи «революции достоинства» на Белоруссию. На Украине крайне недовольны тем, что протесты не достигли политических целей и режим не сменился на прозападный, то есть антироссийский», — пояснил Данюк.

«Противоположный эффект»

В комментарии RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что Киев обеспокоен резким улучшением отношений между Москвой и Минском, потому что усматривает в этом военную и геополитическую угрозу.

«С моей точки зрения, позиция Киева лишена здравого смысла. Да, нынешний кризис основательно сблизил Москву и Минск, но было бы наивно надеяться, что при Лукашенко Белоруссия могла бы в принципе развернуться на Запад и стать его сателлитом. В Минске всегда прекрасно понимали, что залог сохранения государственности — это нормальные отношения с РФ», — рассуждает Ищенко.

В свою очередь, Юрий Солозобов напомнил, что до начала протестов российско-белорусские отношения пережили несколько спорных инцидентов в политической и торгово-экономической сферах, что выражалось в пробуксовке интеграционных процессах. И прежняя напряжённость между Москвой и Минском вполне устраивала Киев, считает эксперт.

«В нынешней же ситуации российская поддержка очень сильно помогла Лукашенко. Пока сложно сказать, будут ли какие-то радикальные интеграционные шаги, но значительное потепление отношений налицо. При этом у Киева очень мало инструментов, чтобы повлиять на позицию официального Минска. Кроме громких заявлений, фактически ничего и нет», — констатировал Солозобов.

Постмайданная политика Киева преследовала цель основательно поссорить Москву и Минск, но в результате привела к противоположному эффекту, считает Никита Данюк. По мнению эксперта, Украина допустила ошибку, решив пойти на поводу у Запада и заморозив дипломатические контакты с белорусскими властями.

«Киев только испортил прежде неплохие отношения с Лукашенко, который, кстати, покровительствовал торгово-экономическому сотрудничеству с южным соседом, несмотря на отсутствие идеологической близости. Теперь Киеву будет крайне сложно восстановить отношения. Естественно, что в такой ситуации мы видим существенное сближение Москвы и Минска и оживление дискуссий относительно дальнейшего развития Союзного государства», — резюмировал Данюк.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).