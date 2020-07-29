Политическая геометрия: зачем Польша, Украина и Литва создали «Люблинский треугольник»

Министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании нового формата партнёрства, получившего название «Люблинский треугольник». Как отметил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, тот факт, что соглашение было достигнуто именно в Люблине, отсылает к истории подписания Люблинской унии. Это событие положило начало созданию Речи Посполитой, а в будущем обусловило возникновение украинской государственности, отметил дипломат. По мнению экспертов, сейчас Варшава вынашивает планы по объединению бывших территории Речи Посполитой под своим началом. Украина входит в сферу польских интересов, но о равном партнёрстве в этом случае говорить не приходится, отмечают аналитики.

Польша, Литва и Украина создали формат сотрудничества, получивший название «Люблинский треугольник». Соглашение было достигнуто во время переговоров в польском Люблине.

Как говорится в совместной декларации, опубликованной на сайте украинского МИД, стороны признают многовековые исторические и культурные связи между народами Украины, Литвы и Польши. Участники декларации подчёркивают стратегическое значение сотрудничества между странами «Восточного партнёрства» (в него входит Украина), НАТО и Европейским союзом, а также отмечают важность сотрудничества по линии Инициативы трёх морей.

Большое внимание авторы документа уделяют претензиям Украины к России. Варшава и Вильнюс поддерживают требования Киева и заявляют о том, что никогда не признают «попытки аннексии» Россией Крыма.

«Важная страна»

Также авторы документа поддерживают стремление Украины к вступлению в НАТО. Как отмечается в декларации, главы МИД стран «Люблинского треугольника» подтверждают желание углублять и расширять военное сотрудничество. Сегодня партнёрство Литвы, Украины и Польши в сфере безопасности выражается в функционировании совместной бригады LitPolUkrBrig.

При этом эксперты сомневаются, что Варшава и Вильнюс смогут оказать ощутимую поддержку Киеву в вопросе принятия Украины в НАТО.

Как отметил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев, этим усилиям в любом случае будет оказано «большое противодействие со стороны Германии».

Похожей точки зрения придерживается и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Бойцы бригады LitPolUkrBrig

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«Ни Литва, ни Польша не имеют решающего голоса в Североатлантическом альянсе. Так что эти надежды Киева напрасны», — отметил эксперт в беседе с RT.

Напомним, соглашение о создании бригады LitPolUkrBrig было подписано в сентябре 2014 года, окончательно подразделение было сформировано осенью 2015 года. Командование бригады дислоцировано в Люблине.

«Сегодня мы приняли решение о создании формата, формата трёхстороннего сотрудничества, платформы образования трёхстороннего сотрудничества. Возможно, мы его будем называть — по сути мы уже пришли к согласию в том вопросе — «Люблинский треугольник». Он создаст возможности сотрудничества между нашими тремя странами», — заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, комментируя итоги встречи с украинским и литовским коллегами.

Глава польского МИД отдельно упомянул в своей речи Украину.

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«Мы здесь не воспринимаем Украину в качестве проблемы — конечно, мы имеем проблему российской агрессии или проблему необходимости проведения реформ. Это факт», — отметил министр.

По словам Чапутовича, в первую очередь Украина является «важной страной», имеющей «весомый голос» и важный политический вес.

«Он (вес Украины. — RT) может поспособствовать стабилизации всей Европы, и он очень важен для безопасности Польши и ЕС», — подчеркнул Чапутович.

Как заявил в свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая на совместной пресс-конференции с польским и литовским коллегами, формат партнёрства «Люблинский треугольник» станет важным «элементом и укрепления Центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евро-атлантической семьи народов».

По словам украинского министра, «нет ничего более природного» в регионе, чем союз поляков, литовцев и украинцев.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также прокомментировал создание нового формата сотрудничества. Дипломат напомнил о том, какие последствия для Украины имело подписание почти полвека назад другого соглашения — Люблинской унии.

Lublin. Lithuanian Square. Commemorating the legacy of the Union of Lublin: 451 years ago, #Poland and #Lithuania signed the Union of Lublin and formed the largest country in Europe. Negotiations in Lublin opened the way for the future Ukrainian statehood. 🇱🇹🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/VH3F6wPCww — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 28, 2020

«Люблин. Литовская площадь. В память о наследии Люблинской унии: 451 год назад Польша и Литва заключили Люблинскую унию и образовали самое большое государство в Европе. Переговоры в Люблине открыли путь к обретению Украиной государственности в будущем», — написал министр в Twitter.

Польский ренессанс

Напомним, Люблинская уния была заключена 28 июня 1569 года между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским. Таким образом, было создано единое федеративное государство — Речь Посполитая. Литовское дворянство с самого начала опасалось, что будет отодвинуто поляками на вторые роли в составе единого государства. Однако литовцы были вынуждены вступить в союз, всерьёз опасаясь поражения в Ливонской войне.

В итоге опасения литовской шляхты оправдались — поляки сумели вытеснить литовцев из общего сейма, заняв три четверти мест. Разработка законодательства и внешняя политика были подчинены интересам польской знати.

К идее объединения под крылом Польши целого ряда стран региона после Первой мировой войны обратился первый правитель Польского государства Юзеф Пилсудский. В рамках этой концепции предлагалось создать конфедеративное государство, включающее Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, Финляндию.

Великий хорунжий коронный Себастьян Собеский на свадебном шествии короля Сигизмунда III в Польше и Швеции, рисунок около 1605 года

© Wikimedia Commons

Эта конфедерация должна была, по мысли польского руководства, стать продолжением многонациональной культуры бывшей Речи Посполитой и позволить странам региона выйти из-под влияния России и Германии.

В конце XX века на фоне распада СССР польские интеллектуалы начали возвращаться к идее реставрации Речи Посполитой, формирования особого пояса стран вокруг современной Польши.

Так, одним из идеологов этой концепции стал польский профессор Ежи Клочовский. Историк отстаивал идею существования особой центральноевропейской общности, состоящей из населения современной Польши, Белоруссии, Литвы и Украины. На пике своей активности эта субцивилизация создала политическое образование — Речь Посполитую. По мнению профессора, занимавший в конце 1990-х и начале 2000-х годов пост президента Польши Александр Квасьневский использовал именно Речь Посполитую в качестве ключевого ориентира и примера в своей политике.

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При этом под прицелом нового польского экспансионизма оказывается в первую очередь Украина, часть её нынешних территорий прежде входила в состав Польши. Простираются польские интересы и на Белоруссию.

Варшава активно инициирует региональные объединения и форматы сотрудничества. Так, в 2015 году президенты Польши и Хорватии основали Инициативу трёх морей.

Сегодня проект объединяет 12 стран ЕС, включая Австрию, Венгрию, Словакию, Словению, Эстонию, Латвию, Литву, Чехию, Румынию и Болгарию. Название «Триморье» символизирует обширную географию стран-участниц, которые имеют выходы к Балтийскому, Чёрному и Адриатическому морям. Украина изъявляла желание присоединиться к формату, однако ей было в этом отказано — страна не является членом ЕС.

По словам Бориса Межуева, сейчас Варшава пытается актуализировать историческую память, чтобы сформировать собственный центр политического влияния, который мог бы оппонировать России.

«Польша осознаёт себя легитимным консервативным центром в ЕС. Она не хочет идти в общей рамке культурной политики Евросоюза, а пытается строить свою собственную. Поэтому в польских политических проектах Украине уготована вторичная роль. С Литвой дело обстоит сложнее, потому что она сама имеет большие геокультурные амбиции. Но, безусловно, сегодня польское влияние заметно в регионе», — пояснил эксперт.

Саммит стран-участниц "Инициативы трёх морей"

© Carlos Barria

Рост польских амбиций направлен против интересов России, уверен Борис Межуев.

«Калининград окажется сейчас посреди этого треугольника, это значит, что напряжение будет только расти», — добавил эксперт.

По словам Алексея Мухина, все члены «Люблинского треугольника» преследуют свои интересы.

«Польша рассматривает Украину как блюдо, надеясь удовлетворить свои территориальные притязания. Так что здесь интерес очень прагматичный. Литва пытается найти партнёров, которые помогут ей оставаться в орбите влияния США, усилить свои позиции в качестве американского союзника. А Украина пытается зацепиться за страны Евросоюза, чтобы говорить о перспективе вхождения в него», — подытожил эксперт.