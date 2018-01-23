«Трагический опыт»: готовы ли Киев и Варшава простить друг другу исторические обиды

Киев и Варшава надеются на перезагрузку отношений, для этого главы МИД двух государств проведут встречу в феврале. Украинская сторона возлагает надежды на нового министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. Предполагается, что он возьмёт курс на сглаживание противоречий и взаимных обид. Ранее Киев и Варшава обвинили друг друга в нежелании покаяться за геноцид. К тому же украинские националисты подозревают поляков в тайном желании забрать западные области страны. Возможен ли компромисс по острым историческим вопросам — в материале RT.

Официальные власти Польши и Украины пытаются преодолеть историческую вражду, обострившуюся в последнее время в обеих странах вместе с ростом националистических настроений. Польский посол на Украине Ян Пекло заявил накануне, что у стран «общая судьба», поэтому им необходим широкий диалог.

Найти точки соприкосновения и залечить исторические раны попытаются главы МИД двух стран на предстоящей встрече в феврале 2018 года.

Однако пока неясно, смогут ли дипломаты преодолеть объективные противоречия, разделяющие Польшу и Украину.

9 января в польском кабмине произошли перестановки — в отставку был отправлен министр иностранных дел Витольд Ващиковский, его место занял Яцек Чапутович. На Украине многие возлагают надежды на нового главу польского внешнеполитического ведомства, так как Ващиковский не раз позволял себе резкие реплики в адрес Киева. Особенно польско-украинские отношения омрачились после того, как Киев отменил разрешение на поиск и эксгумацию останков поляков, ставших жертвами военных конфликтов на территории Украины. Как заявил в декабре 2017 года Витольд Ващиковский, Киев слишком долго испытывал «ангельское терпение» Варшавы.

«Польская весна»

Националистический подъём в обеих странах возродил исторические страхи и обиды. Осенью 2016 года в Киеве был запрещён показ польского фильма «Волынь», повествующего об ужасах Волынской резни — геноцида польского населения, развёрнутого украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

Кроме того, в августе 2016 года в Верховной раде был зарегистрирован проект резолюции, в котором говорилось о «геноциде украинцев» польской стороной в 1919—1951 годах. Он вызвал возмущение Варшавы.

А за несколько недель до этого верхняя палата польского сейма приняла постановление об увековечивании памяти жертв геноцида польского населения, осуществлённого украинскими националистами. 11 июля, самый страшный день Волынской резни, когда украинские боевики уничтожили жителей 99 польских сёл, был назначен датой поминовения жертв геноцида.

Луцкое воеводство, уезд Костопол, 26 марта 1943. Свезённые на идентификацию и похороны трупы поляков - жертв резни, совершённой ОУН - УПА.

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В тексте постановления говорится о волне злодеяний, совершённых ОУН-УПА* и украинскими коллаборационистами «в Восточных кресах II Речи Посполитой».

«Этот трагический опыт должен быть возвращён в историческую память современных поколений», — говорится в документе.

В Киеве резолюцию сейма назвали антиукраинской и осудили односторонние действия польского парламента. Украинскую сторону смущает не только напоминание о преступлениях националистов, возведённых нынешним украинским режимом в ранг героев, но и упоминание польской стороной «Восточных кресов» — так Варшава называет западные области Украины, находившиеся долгое время под властью Польши. Поляки не предъявляют территориальных претензий к Украине, однако украинских националистов всё равно «терзают смутные сомнения» по этому вопросу, считают эксперты.

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Комментируя позицию Варшавы по Волынской резне, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что обвинения в адрес Киева связаны с тем, что «большая часть так называемых кресов в настоящее время является украинской территорией».

Ещё один скандал разразился в августе 2017 года, когда стало известно, что на страницах польских паспортов появится изображение львовской часовни. Этот памятник был воздвигнут на Лычаковском кладбище Львова, где похоронены польские защитники города, погибшие при сопротивлении города силам Западно-Украинской народной республики в 1918—1919 годах. Польского посла вызвали в МИД Украины, где ему была вручена нота протеста.

Следует отметить, что в Польше действует неправительственная организация «Реституция кресов», представляющая интересы изгнанных из Галиции этнических поляков. Организация требует, чтобы украинские власти выплатили компенсацию семьям депортированных. Предполагается, что претензии украинской стороне могут направить около 100 тыс. потомков изгнанных из Галиции поляков.

Украинские националисты опасаются, что при удобном случае Варшава не постесняется забрать себе западные регионы страны. Такую точку зрения, в частности, высказал в эфире телеканала ZIK сын главаря УПА Романа Шухевича нардеп Рады Юрий Шухевич.

«Вы думаете, они (польские власти. — RT) бы не поделили нас сегодня по Збручу с Россией, если бы такая возможность была? Безусловно, поделили бы. И все эти разговоры, мол мы — щит от России, остались бы разговорами», — заявил Шухевич.

Похожие опасения высказал в середине января и другой украинский парламентарий — член фракции партии «Свобода» Юрий Михальчишин. Он опубликовал текст под названием «Январские тезисы: оперативно-тактические задачи украинского национализма на 2018 год». Политик предлагает принять в качестве оптимального инструмента «этические чистки, а не бумажные люстрации». Михальчишин призывает к готовности «остановить гипотетическую «польскую весну» во Львове или «венгерскую весну» в Ужгороде методами и способами, которыми была остановлена «русская весна» в Харькове».

Юрий Михальчишин

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«Трения будут продолжаться»

По мнению эксперта Российского совета по международным делам, полониста Станислава Кувалдина, враждебные высказывания как в Польше, так и на Украине характерны для представителей маргинального меньшинства. На практике Киев и Варшава могут наладить дружеские отношения: ведь перестановки в польском правительстве были направлены именно на то, чтобы удалить персон, раздражающих иностранных партнёров Польши, включая Украину.

«Эти перестановки попробуют использовать для того, чтобы наладить отношения между Варшавой и Киевом. Перспективность этих попыток зависит от обеих сторон. Любые споры о прошлом в нужные моменты можно разгорячить, а в нужные — специально охладить», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Кувалдина, болезненно к историческому прошлому, связанному с Украиной, относится лишь часть польского народа, прежде всего жители восточных регионов. А либерально настроенные жители крупных городов не хотели бы бередить старые раны.

Противоположной точки зрения придерживается директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов. По мнению эксперта, польская сторона не готова изменить свою позицию по наиболее болезненным вопросам в отношениях с Киевом, несмотря на смену главы МИД Польши.

«Алгоритмов, которые позволили бы снять противоречия между Киевом и Варшавой, сейчас нет, — отметил в беседе с RT Денисов. — Есть целый ряд проблем, связанных с исторической памятью, и в этой области ни одна из сторон не готова идти на уступки. Трения будут продолжаться. Пока будет сохраняться нынешний режим в Киеве и пока в Польше будут находится у власти правые политики, никаких компромиссов не будет».

Подземный переход в районе Прадник Червоны, Краков, Польша

globallookpress.com

© Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Следует отметить, что правящие в Польше правые консерваторы из партии «Право и справедливость» прилагают сегодня максимум усилий, чтобы сконцентрировать в своих руках всю полноту власти и обеспечить себе полную свободу действий. Для этого, в частности, в стране проводится судебная реформа, вызвавшая жёсткую критику Евросоюза.

«Процветание шляхты»

В Средневековье Галиция (сейчас это территория Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины) находилась под польским владычеством, и польская элита жестоко угнетала местное население.

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После того, как Польша оказалась разделена между Пруссией, Австрийской империей и Россией, польская интеллигенция, проживавшая на этих территориях, начала развивать и поддерживать украинофильские настроения, ставшие противовесом малоросской идентичности. Историки отмечают, что впервые мысль о том, что украинцы — отдельный от русских народ, сформулировал польский писатель и учёный граф Ян Пото́цкий в своей книге «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах», опубликованной в 1795 году. Насаждением этих идей активно занималась и Австро-Венгрия, превратившая Галицию при поддержке местной польской общины в центр украинского национализма.

По словам Дениса Денисова, концепция, согласно которой украинцы — отдельная от русских нация, внедрялась, в первую очередь, Австро-Венгрией.

«Но у поляков тоже был вполне очевидный мотив для насаждения искусственного «украинства» — они всегда рассматривали жившее на этих территориях население как свою окраину, считая местных людьми «второго сорта», нужного только для того, чтобы обеспечивать процветание шляхты. Такие концепции внедрялись, чтобы убедить украинцев в том, что Россия не является для них материнским государством, чтобы оторвать эти территории от России и превратить в своеобразную колонию», — отметил эксперт.

По мнению Денисова, на сегодня конфликтных моментов во взаимотношениях Польши и Украины намного больше, чем «источников для взаимного примирения».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).