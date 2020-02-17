«Раздают обещания»: к чему может привести поддержка Инициативы трёх морей со стороны США

Эстония приветствует намерение Вашингтона инвестировать $1 млрд в энергетические проекты Инициативы трёх морей — неформальной площадки, которая объединяет 12 стран Центральной и Восточной Европы. Об этом заявила президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд. Ранее о желании Вашингтона выделить средства сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По мнению экспертов, Соединённые Штаты пытаются использовать «Триморье», чтобы продвигать свой СПГ, вытесняя более дешёвый российский газ. Однако аналитики уверены, что достичь этой цели не удастся.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствовала намерение Соединённых Штатов выделить $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы в рамках Инициативы трёх морей. Об этом она заявила на круглом столе с участием министра энергетики США Дэна Бруйетта в заключительный день Мюнхенской конференции по международной безопасности.

По мнению лидера Эстонии, намерение США свидетельствует о «твёрдой вере в экономику нашего региона». Она отметила, что страны — участницы проекта «Триморье» занимают треть территории Евросоюза. Однако их совокупный ВВП невелик и составляет лишь одну пятую часть экономики ЕС.

«Поэтому важно найти возможности привлекать больше инвестиций в инфраструктуры, энергетику и цифровую сферу этих стран и тем самым развивать сотрудничество между европейскими государствами», — сказала Кальюлайд.

15 февраля в своём выступлении на Мюнхенской конференции госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности Вашингтона вложить в реализацию Инициативы трёх морей до $1 млрд. По его мнению, этот проект призван обеспечить энергетическую безопасность региона.

«Санитарный кордон»

Инициатива трёх морей существует с 2016 года. Проект объединяет 12 стран региона. В число участников входят Польша, Хорватия, Австрия, Венгрия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Румыния и Болгария.

Как поясняют эксперты, название проекта символизирует обширную географию стран-участниц, берега которых омывают Балтийское, Чёрное и Адриатическое моря.

Ранее к Инициативе трёх морей пыталась присоединиться Украина. С подобной просьбой обращался президент страны Владимир Зеленский. Однако, как сообщил в октябре 2019 года на Варшавском форуме по безопасности министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, Киеву было отказано из-за отсутствия членства в ЕС.

В 2020 году Эстония примет саммит «Триморья». В прошлом году лидеры государств — участников проекта собирались в Любляне, в 2018 году — в Бухаресте. В 2017 году саммит Инициативы трёх морей состоялся в Варшаве. Событие было примечательно тем, что его посетил президент США Дональд Трамп.

Участники «Триморья» координируют вопросы, связанные с развитием инфраструктуры — газопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач. Также их усилия направлены на диверсификацию источников энергоснабжения, укрепление связей с США и цифровизацию национальных экономик.

Как отметил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Инициатива трёх морей в энергетической сфере направлена на строительство так называемых интерконнекторов — соединительных газопроводов между странами-участницами. Они позволят перенаправлять в регионе потоки голубого топлива, в том числе СПГ (сжиженного природного газа).

Хранилища природного газа в Европе

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«Речь идёт о создании разветвлённой сети газопроводов с СПГ-терминалами на побережье Балтийского и Средиземного морей. В идеале участники «Триморья» хотят связать Балтийское, Чёрное и Средиземное моря, то есть провести газопроводную систему не с востока на запад, а выстроить вертикальную линию с севера на юг», — сказал Юшков.

Как пояснил эксперт, подобная инфраструктурная схема невыгодна РФ, так как Москва пользуется газопроводными нитками, идущими с востока на запад. Представители Хорватии и Польши отрицают, что проект направлен против России. Однако в МИД РФ не исключают, что «Триморье» может способствовать попыткам «изолировать» Россию.

«Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими европейскими соседями, если их усилия не направлены на изоляцию России, создание своего рода некоего, как раньше был такой термин, «санитарного кордона», — сказал в декабре в интервью «Интерфаксу» посол РФ в Таллине Александр Петров.

Также по теме «Политическое решение»: Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года Польский энергетический концерн PGNiG сообщил «Газпрому» о намерении завершить действие Ямальского контракта на поставку в республику...

Юшков также считает, что у Москвы есть определённые поводы для беспокойства. По его мнению, основная цель «Триморья» — постепенный отказ от закупок российских углеводородов в пользу более дорогих американских энергоресурсов. Поддерживая проект, Соединённые Штаты намерены усилить своё присутствие на энергетическом рынке Европы, полагает собеседник RT.

Инициатива трёх морей была направлена на поиск альтернативы российским поставкам. Она возникла до того, как США начали навязывать свой СПГ. Однако сейчас американцы будут использовать проект для проталкивания на европейский рынок своего газа, который дороже российского, уверен Юшков.

В ближайшей перспективе от импорта российского газа планирует отказаться Варшава. В ноябре 2019 года польский энергетический концерн PGNiG уведомил «Газпром», что не собирается продлевать Ямальский контракт, истекающий 31 декабря 2022 года. Своё решение Варшава объясняет стремлением диверсифицировать поставки голубого топлива.

PGNiG будет покупать газ в США, Катаре и Норвегии. Из Скандинавии голубое топливо будет импортироваться по газопроводу Baltic Pipe, а для приёма американского и катарского газа Польша расширяет СПГ-терминал в балтийском порту Свиноуйсьце.

«Бьют по общим интересам»

Эксперты называют поддержку Инициативы трёх морей в сфере энергобезопасности со стороны США «исключительно политической историей». По их расчётам, закупка американского СПГ нецелесообразна с экономической точки зрения. На текущий момент бизнес заокеанских поставщиков газа в ЕС является убыточным, несмотря на высокую стоимость экспортируемой продукции.

«Власти США пытаются сделать поставки СПГ рентабельными, а для этого необходимо перекрыть каналы российского экспорта в ЕС. Конкуренция за европейский рынок обострилась, и американцы вынуждены пускать в ход различные политические инструменты. Но ситуация последних лет демонстрирует, что Россия выигрывает эту конкуренцию, и ничего с этим американцы поделать не могут», — сказал Юшков.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил RT, что обещание Помпео выделить $1 млрд на модернизацию инфраструктуры стран — участниц «Триморья» — это попытка продемонстрировать «решимость достигать успехов на европейском рынке». Правда, эксперт сомневается в том, что Соединённые Штаты действительно готовы инвестировать в регион.

«Почти два года назад США уже озвучивали намерения вложить порядка миллиарда долларов в развитие энергетической инфраструктуры восточноевропейских стран. И с тех пор ничего не произошло. В очередной раз посулить миллиард долларов — это, конечно же, прекрасно, но пока США лишь раздают обещания, а не деньги», — констатировал Юшков.

В любом случае, как прогнозирует эксперт, $1 млрд не хватит на строительство или модернизацию даже двух крупных СПГ-терминалов в Восточной Европе «с более или менее приемлемой мощностью».

С точки зрения Фролова, Инициатива трёх морей не представляет серьёзной угрозы для российских энергетических проектов, включая «Северный поток — 2». Больше всего поводов для беспокойства должно быть у Западной Европы, в первую очередь Германии. Как пояснил аналитик, реализация «Триморья» напрямую противоречит стратегии ЕС, направленной на формирование единого энергетического пространства.