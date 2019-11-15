«Политическое решение»: Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года

Польский энергетический концерн PGNiG сообщил «Газпрому» о намерении завершить действие Ямальского контракта на поставку в республику российского газа 31 декабря 2022 года. Как отмечают эксперты, фактически это означает отказ от закупок голубого топлива из России. По мнению аналитиков, Варшава руководствуется прежде всего политическими соображениями, поскольку цена на газ из США, Катара или Норвегии как минимум не выгоднее российской.

Польский государственный энергетический концерн PGNiG передал «Газпрому» уведомление о том, что не будет продлевать так называемый Ямальский газовый контракт, действие которого истекает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В сообщении отмечается, что данное уведомление отвечает условиям контракта — стороны должны озвучить планы по дальнейшему сотрудничеству за три года до окончания срока действия договора.

Такое решение глава концерна Пётр Вожняк объяснил стремлением Польши диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

«В соответствии со стремлением Республики Польша к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии группы PGNiG, в последние четыре года PGNiG предпринял фундаментальные шаги по диверсификации направлений поставок природного газа в Польшу. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора передающей системы в области расширения газопровода позволяет завершить Ямальский контракт в установленные сроки в соответствии с его положениями», — говорится в сообщении на сайте компании.

В «Газпром экспорте» сообщили о получении уведомления от польской PGNiG, отметив, что «возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями».

«Газпром экспорт» продолжает поставку газа в соответствии с действующим контрактом», — приводит ТАСС сообщение компании.

По словам старшего аналитика международной страховой компании Coface Анны Кокоревой, такое уведомление является подтверждением того, что Польша не хочет пересматривать или перезаключать контракт с Россией на других условиях.

«В последнее время Варшава вкладывала серьёзные средства в развитие инфраструктуры по сжиженному газу. Думаю, это решение политически мотивированное. Польша давно говорит о том, что ожидается политическое решение — полный отказ от российского газа и переход на американский СПГ», — отметила аналитик.

Пётр Возняк в начале сентября 2019 года уже заявлял, что Польша не собирается продлевать газовый контракт с Россией. Тогда он пояснил, что Варшаву не устраивает якобы завышенная цена на российский газ, а также оговорённая в договоре система take-or-pay («бери или плати»). По этому условию фиксируется максимальный объём, который обязан предоставить продавец, и минимальный объём, который должен приобрести покупатель, вне зависимости от того, сколько он на самом деле закупил в оговоренный период.

Сотрудничество с США



Курс на отказ от российского газа декларировался польским руководством и ранее. Так, в апреле этого года об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на церемонии подписания договора о выделении средств для расширения СПГ-терминала в балтийском порту Свиноуйсьце. Он подчеркнул, что значительную часть голубого топлива страна будет получать из Соединённых Штатов, а также Норвегии.

Танкер Clean Ocean в порту Свиноуйсьце

Reuters

© Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz

В начале октября уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

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По его словам, российское топливо должны заменить поставки из США и Катара через терминал в Свиноуйсьце, а также газ из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe.

PGNiG подписала долгосрочные контракты на поставку СПГ с рядом компаний из США. В октябре 2018 года был заключён договор сроком на 20 лет с Venture Global LNG, предусматривающий поставки 2 млн т сжиженного газа ежегодно.

В ноябре 2018 года был заключён контракт с Cheniere Marketing. Согласно договору, в 2019—2022 годы Польша получит около 0,73 млрд кубометров газа после регазификации, а затем в 2023—2042 годы — около 39 млрд кубометров газа после регазификации за весь период.

Кроме того, Польша делает ставку и на собственную добычу в Северном море.

«Мы покупаем месторождения в Северном море — последовательно уже четыре года. В настоящее время у нас есть 26 концессий, из которых мы будем производить газ. Частично уже производим, а частично эти концессии и месторождения находятся в процессе строительства и подготовки к производству», — передаёт слова Возняка РИА Новости.

Каждый год Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа, из которых самостоятельно добывает меньше половины (приблизительно 5 млрд кубометров). Большую часть этого объёма импортируется, в основном из России. По контракту «Газпром» ежегодно поставляет в Польшу до 10,2 млрд кубометров газа.

Экономическая целесообразность



Как полагают эксперты, курс на полный отказ от российского газа является политически мотивированным и был взят с приходом к власти в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. В период с 2007 по 2015 год, когда страной руководила «Гражданская платформа», Варшава планировала продлить договор с «Газпромом» до 2037 года. Эти планы были свёрнуты с приходом к власти новой правящей партии.

Газовый терминал PGNiG

Reuters

© Peter Andrews

Варшава стремится ограничить влияние «Газпрома», отметил в разговоре с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов. Однако такой шаг вряд ли будет оправдан с финансовой точки зрения, считает эксперт.

«Сжиженный газ из США, Катара или Норвегии не дешевле, чем российский, а может даже и дороже, но покупать его Польша будет, чтобы давить на «Газпром» и, соответственно, получить от него какие-то преференции и уступки», — отметил Воронов.

Польша не только закрывает дорогу российскому газу на свой рынок, но и активно препятствует реализации совместных газовых проектов России и других стран ЕС, например, строительству газопровода «Северный поток—2». Так, 9 ноября польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило штраф в размере $44,5 млн на французскую энергетическую компанию Engie за отказ содействовать регулятору в расследовании антимонопольного дела в отношении трубопровода.

В свою очередь, 11 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своём негативном отношении к тому, что Европейский союз поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами», — сказал он.

Как добавил Моравецкий, его расстраивает, что данный проект пользуется поддержкой ключевых государств — членов Европейского союза.

Эксперты считают, что Варшава и Вашингтон хотят сделать из Польши центр реэкспорта доставленного из США голубого топлива, что позволит республике стать крупным региональным газовым хабом, который сможет оказывать влияние на энергетический рынок Европы.

«Варшава хочет стать крупнейшим европейским газовым хабом и эксплуатировать это положение для оказания давления на Еврокомиссию, чтобы в том или ином виде ограничивать влияние «Газпрома» на энергетический рынок ЕС. Но пока предпосылок, что сжиженный газ из США, Катара или Норвегии будет действительно дешевле чем российский, нет. Экономически это неоправданно», — подчеркнул в интервью RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.