Взаимные отзывы: в «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»
- РИА Новости
Компания «Нафтогаз» раскрыла подробности мирового соглашения с «Газпромом» и расссказала о будущем исков против компании в Стокгольмском арбитраже, сообщает агентство УНН.
Из заявления пресс-службы украинской компании следует, что обе организации до конца месяца должны сообщить арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков.
Комментируя эти обстоятельства, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил уверенность в том, что до обращения в арбитраж стороны не отступят от достигнутых соглашений.
«В этом в целом можно быть уверенным, потому что на кону здесь не только взаимоотношения России и Украины, но и в целом авторитет нынешнего украинского руководства, прежде всего президента», — сказал эксперт в беседе с RT.
По словам Оленченко, Владимир Зеленский пока только работает на свой авторитет и формирует его.
«Если же здесь будут какие-то намерения отойти от соглашений, это будет сеять большие сомнения в подходе Украины к выполнению международных договорённостей. Это понимание есть, и по этой причине все договорённости должны быть выполнены», — полагает Оленченко.
Напомним, урегулирование споров стало одним из оснований для заключения нового контракта на транзит газа между Москвой и Киевом. 30 декабря по итогам длившихся пять дней переговоров стороны пришли к соглашению. Впоследствии это достижение по телефону обсудили президенты России и Украины.
Как следует из сообщения Кремля, в разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского подчёркнута важность заключённой накануне «пакетной» сделки.
«Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем», — говорится в сообщении.
В рамках достигнутой договорённости «Газпром» гарантировал прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и 40 млрд кубометров — в следующие четыре года. Президент Зеленский оценил поступления от нового контракта в украинский бюджет в $7 млрд.
По словам Оленченко, сам факт договорённости является большим плюсом для Украины. Эксперт полагает, что речь идёт о серьёзной подвижке в нормализации отношений между Москвой и Киевом.
«Это не режим конфронтации, во всяком случае, который генерировал предыдущий украинский президент. Это режим обычных деловых отношений. Конечно, пока речь не идёт о том, что мы возвращаемся к нормальному уровню добрососедских отношений. Но мы выражаем надежду, что Украина будет выполнять свои договорённости, потому что достигнутое соглашение очень важно», — заключил Оленченко.
С утверждением о важности достигнутой договорённости согласен украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Он отметил, что нахождение общего языка между сторонами — хороший знак.
- Газотранспортная система Украины
- Reuters
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«Это не просто соглашение о транзите газа через территорию Украины. Это показатель того, что Россия и Украина могут договориться в сложных моментах. Дан некий старт. Все в выигрыше», — считает эксперт.
Объёмы транзита газа
Транзит газа в соответствии с новой договорённостью стартовал первого января 2020 года. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) тогда сообщил, что первая ночь работы системы прошла в штатном режиме.
Позднее стало известно, что в начале 2020 года объём транзита российского газа снизился по сравнению с показателями декабря 2019 года более чем в пять раз. В среднем в декабре объём транзита составлял около 261 млн кубометров. Первого января 2020 года аналогичный показатель достиг 49,3 млн кубометров, второго января — 38,7 млн кубометров.
Оператор ГТС Украины указал, что, несмотря на это обстоятельство, компании в полном объёме оплачивают суточные мощности из расчёта забронированного на 2020 год объёма в 65 млрд кубометров.
«Это подтверждает очевидные преимущества принципа «качай или плати», который ранее был введён в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами», — говорится в сообщении ОГТСУ.
Как полагает Дудчак, текущая ситуация с транзитом газа и оплатой российской стороной забронированных мощностей указывает на то, что Москва — надёжный партнёр, который выполняет свои обещания.
«Россия не подводит, и это демонстрация того, что мы надёжный партнёр, которому можно доверять в любой ситуации. Европа тоже это видит. В этой ситуации всё чётко и прозрачно», — заключил эксперт.