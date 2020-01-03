На Украине заявили о выполнении заявок «Газпрома» по транзиту газа

Пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» заявила, что украинская сторона в полном объёме выполняет заявки «Газпрома» по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию.

«Начиная с 07:00 (08:00 мск) 1 января мы выполняем все заявки «Газпрома» в полном объёме — транспортируем газ из России в страны ЕС и Молдавию в режиме 35—45 млн кубометров в сутки», — цитирует сообщение РИА Новости.

В компании отметили, что «в связи с небольшими объёмами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме».

Ранее в компании «Укртрансгаз» заявили, что объём транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины увеличился на 3% в 2019 году.