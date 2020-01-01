«Транспортировали в ЕС первые кубометры»: Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Новый оператор газотранспортной системы Украины приступил к транзиту российского голубого топлива в Европу в рамках контракта, который Москва и Киев согласовали в конце декабря 2019 года. В компании отчитались о первой ночи работы и заявили, что система функционирует в штатном режиме. Также российский газ стал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку».

Российский газ начал поступать через Украину в рамках нового соглашения о транзите топлива между Москвой и Киевом. Об этом заявил оператор газотранспортной системы Украины.

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне — согласно европейским правилам в межгосударственных точках», — говорится на странице ООО «Оператор ГТС Украины» в Facebook. Отмечается, что система работает в штатном режиме.

Как уточнил глава компании Сергей Макогон, первая ночь работы нового оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме.

«Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», — написал он в Facebook.

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Кроме того, 1 января Макогон подписал акт приёма-передачи активов от государственного АО «Укртрансгаз», что необходимо для завершения юридической процедуры отделения оператора ГТС в отдельную структуру.

Европейские правила предписывают отделить оператора ГТС Украины от госкомпании «Нафтогаз». Именно для этой цели была сформирована компания ООО «Оператор ГТС Украины». Последний необходимый для этого закон украинский президент Владимир Зеленский подписал в начале декабря 2019 года.

Напомним, что 1 января 2020 года должен был истечь срок соглашения о транзите между «Нафтогазом» и «Газпромом», которое действовало на протяжении десяти лет. Стороны длительное время не могли согласовать параметры нового соглашения.

Продолжение транзита российского газа через Украину стало возможным после подписания пакетного соглашения между Москвой и Киевом. Предшествующие этому переговоры состоялись в Вене.

«Приняты окончательные решения и достигнуты финальные договорённости. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договорённости действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер 31 декабря.

Киев и Москва договорились о новом транзитном контракте на пять лет, в течение которых через украинскую ГТС проведут порядка 225 млрд кубометров российского газа. В 2020 году объём транзита должен составить 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак пояснил, что прежде ГТС Украины была загружена больше, однако теперь магистраль ждёт другой объём перевозимого топлива. Одной из причин тому министр назвал износ системы.

«Конечно, она вряд ли будет использоваться в таком объёме, как раньше, когда через эту систему прокачивалось порядка 90—100 млрд куб. м газа. Мы говорили с нашими украинскими партнёрами, что ГТС находится в физически изношенном состоянии», — указал министр в интервью каналу «Россия 24» в конце декабря.

«Турецкий поток» пришёл в Болгарию

Одновременно с началом транзита российского газа в Европу через ГТС Украины стартовала передача топлива в Болгарию через «Турецкий поток».

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«Турецкий поток» — это газопровод, проложенный по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Газ по магистрали будет идти не только турецким потребителям, но также и в страны Юго-Восточной Европы. Общая мощность двух ниток газопровода составляет 31,5 млрд кубометров в год.

В середине октября началось заполнение первой нитки магистрали газом, в ноябре очередь дошла до второй. В январе 2020 года факт начала приёма газа в Болгарии отметили в компании «Булгартрансгаз».

«С сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа 2» — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объёма газа полностью готова», — цитирует ТАСС исполнительного директора компании Владимира Малинова.

В компании считают, что транспортировка газа через «Турецкий поток» позволит Болгарии сэкономить около €41 млн за счёт устранения затрат на доступ и транзит газа через территорию Румынии и применения более выгодных тарифов при получении газа с турецкой стороны, сообщает РИА Новости.