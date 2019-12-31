«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Короткая ссылка
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
  • Reuters

По его словам, такой прогноз можно сделать на основании 90 млрд куб. м транзита в 2019 году и вычета из этого 15 млрд куб. м из-за ввода в работу газопровода «Турецкий поток».

31 декабря «Газпром» подписал с Украиной комплект соглашений и контрактов по транзиту.

В «Нафтогазе» отметили, что эти документы снимают многочисленные риски для финансовой системы страны.

Как говорил ранее украинский министр энергетики Алексей Оржель, предполагаемый доход Киева от транзита российского газа за пять лет составит около $15 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить