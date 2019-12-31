«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
- Reuters
По его словам, такой прогноз можно сделать на основании 90 млрд куб. м транзита в 2019 году и вычета из этого 15 млрд куб. м из-за ввода в работу газопровода «Турецкий поток».
31 декабря «Газпром» подписал с Украиной комплект соглашений и контрактов по транзиту.
В «Нафтогазе» отметили, что эти документы снимают многочисленные риски для финансовой системы страны.
Как говорил ранее украинский министр энергетики Алексей Оржель, предполагаемый доход Киева от транзита российского газа за пять лет составит около $15 млрд.