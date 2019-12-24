На Украине подсчитали предполагаемый доход от транзита газа из России

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Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что предполагаемый доход Киева от транзита российского газа за пять лет составит около $15 млрд.
На Украине подсчитали предполагаемый доход от транзита газа из России
  • РИА Новости

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (переговоры в Минске 20 декабря. — RT), — это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет», — написал он в авторской колонке в «Экономической правде».

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома» на погашение кредитов и увеличение добычи газа.

21 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал подробности соглашения с Украиной по транзиту газа. 

По его словам, стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.

При этом «Газпром» выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года. В свою очередь, Киев снимет претензию на сумму примерно $7,4 млрд.

Подробнее — в материале RT.

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