«Нафтогаз» рассказал о «большом риске» в соглашении по транзиту газа

Короткая ссылка
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал большим риском отзыв исков в отношении «Газпрома». По его словам, украинская сторона может оказаться в ситуации, когда Россия прекратит транзит газа, а украинские претензии уже будут отозваны.

«Если мы откажемся от новых исков (а мы должны это сделать, если транзит останется), а потом транзита не будет... получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — приводит «Громадське» его слова.

Витренко также не исключил ситуации, когда достигнутые договорённости не будут реализованы.  

«Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло», — добавил представитель «Нафтогаза». 

21 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал подробности соглашения с Украиной по транзиту газа. 

По его словам, стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.

При этом «Газпром» выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года. В свою очередь, Киев снимет претензию на сумму примерно $7,4 млрд.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить