«Нафтогаз» рассказал о «большом риске» в соглашении по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал большим риском отзыв исков в отношении «Газпрома». По его словам, украинская сторона может оказаться в ситуации, когда Россия прекратит транзит газа, а украинские претензии уже будут отозваны.

«Если мы откажемся от новых исков (а мы должны это сделать, если транзит останется), а потом транзита не будет... получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — приводит «Громадське» его слова.

Витренко также не исключил ситуации, когда достигнутые договорённости не будут реализованы.

«Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло», — добавил представитель «Нафтогаза».

21 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал подробности соглашения с Украиной по транзиту газа.

По его словам, стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.

При этом «Газпром» выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года. В свою очередь, Киев снимет претензию на сумму примерно $7,4 млрд.

Подробнее — в материале RT.