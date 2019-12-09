Зеленский подписал закон об отделении оператора ГТС Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса отделения газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза».
Зеленский подписал закон об отделении оператора ГТС Украины
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Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Этот закон — последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы согласно европейским правилам», — сообщает пресс-служба президента. 

Ранее Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.

В ноябре глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что окончательное завершение процедуры отделения «Нафтогаза» от газотранспортной системы Украины (анбандлинг) ожидается до 26 декабря текущего года.

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