Зеленский подписал закон об отделении оператора ГТС Украины
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Об этом говорится на сайте украинского лидера.
«Этот закон — последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы согласно европейским правилам», — сообщает пресс-служба президента.
Ранее Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.
В ноябре глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что окончательное завершение процедуры отделения «Нафтогаза» от газотранспортной системы Украины (анбандлинг) ожидается до 26 декабря текущего года.