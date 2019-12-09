Зеленский подписал закон об отделении оператора ГТС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса отделения газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза».

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Этот закон — последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы согласно европейским правилам», — сообщает пресс-служба президента.

Ранее Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.

В ноябре глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что окончательное завершение процедуры отделения «Нафтогаза» от газотранспортной системы Украины (анбандлинг) ожидается до 26 декабря текущего года.