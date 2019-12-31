Правительство ФРГ поприветствовало соглашение России и Украины по газу

Правительство Германии поприветствовало соглашение между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Правительство Германии приветствует заключённое вечером 30 декабря соглашение между «Газпромом», «Нафтогазом» и оператором ГТС Украины о транзите российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее соглашение поприветствовал вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.

31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов по транзиту газа.

В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что эти соглашения снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.