В Болгарию начал поступать газ по «Турецкому потоку»
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«С сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину», — цитирует Болгарское национальное радио Малинова.
Он уточнил, что Болгария будет получать 2,8 млрд куб. м газа ежегодно.
Малинов также отметил готовность болгарской инфраструктуры к получению данного объёма газа.
9 декабря Владимир Малинов заявил, что болгарская сторона готова к транзиту газа в Грецию и Северную Македонию по газопроводу «Турецкий поток» с 1 января 2020 года.