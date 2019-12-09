В Болгарии готовы принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января

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Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов заявил, что болгарская сторона готова к транзиту газа в Грецию и Северную Македонию из газопровода «Турецкий поток» с 1 января 2020 года.
В Болгарии готовы принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января
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«30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с нашим газопроводом «Балканский поток», — сказал он в интервью изданию «24 часа».

Малинов также сообщил, что болгарская компания до конца недели заполнит газом участок протяжённостью 11 км на своей территории, в то время как Турция проведёт газ по своему участку, который насчитывает 140 км.

«Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», — сказал представитель «Булгартрансгаза».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пояснил, что задержка произошла из-за «обязательных процедур» Европейского союза.

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