Болгарский премьер ответил на заявление Путина о «Турецком потоке»
Борисов заявил, что задержка произошла из-за «обязательных процедур» Европейского союза.
Он подчеркнул, что Болгария является лояльным членом ЕС и НАТО.
«Мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — цитирует телеканал BTV болгарского премьера.
Ранее российский лидер заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории.