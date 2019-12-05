Болгарский премьер ответил на заявление Путина о «Турецком потоке»

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки «Турецкого потока», отвечая на слова президента России Владимира Путина о том, что Болгария затягивает постройку.

Борисов заявил, что задержка произошла из-за «обязательных процедур» Европейского союза.

Он подчеркнул, что Болгария является лояльным членом ЕС и НАТО.

«Мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — цитирует телеканал BTV болгарского премьера.

Ранее российский лидер заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории.

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