Болгарский премьер ответил на заявление Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки «Турецкого потока», отвечая на слова президента России Владимира Путина о том, что Болгария затягивает постройку.

Борисов заявил, что задержка произошла из-за «обязательных процедур» Европейского союза.

Он подчеркнул, что Болгария является лояльным членом ЕС и НАТО.

«Мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — цитирует телеканал BTV болгарского премьера.

Ранее российский лидер заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории.