Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

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Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
  • РИА Новости

Он отметил, что болгарское руководство после срыва «Южного потока» неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать проект.

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал глава государства.

Он добавил, что если София не желает ускорить работу, то Москва найдёт другие пути на юге Европы.

В октябре Болгария проинформировала о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке газопровода.

По словам российского министра энергетики Александра Новака, инфраструктуру для приёма газа в стране должны построить в первой половине 2020 года.

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