Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
- РИА Новости
Он отметил, что болгарское руководство после срыва «Южного потока» неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать проект.
«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал глава государства.
Он добавил, что если София не желает ускорить работу, то Москва найдёт другие пути на юге Европы.
В октябре Болгария проинформировала о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке газопровода.
По словам российского министра энергетики Александра Новака, инфраструктуру для приёма газа в стране должны построить в первой половине 2020 года.