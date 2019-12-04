Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.

Он отметил, что болгарское руководство после срыва «Южного потока» неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать проект.

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал глава государства.

Он добавил, что если София не желает ускорить работу, то Москва найдёт другие пути на юге Европы.

В октябре Болгария проинформировала о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке газопровода.

По словам российского министра энергетики Александра Новака, инфраструктуру для приёма газа в стране должны построить в первой половине 2020 года.